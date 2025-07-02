ΤΡΙ.07 Απρ 2026 23:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δήμος Βιάννου: Αξιοποιούν μία ακόμα γεώτρηση για την άρδευση στην Έμπαρο
γέωτρηση
clock 22:25 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τη σύμβαση για το έργο: «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Στεροβύζι" της Τ.Κ. Εμπάρου για την κάλυψη αναγκών άρδευσης λόγω ξηρασίας» με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας  παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλη Κονδυλάκη, των Αντιδημάρχων Χαράλαμπου Κονδυλάκη,  Θεόδωρου Καρτσάκη, Γιώργου Βιαννιτάκη, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Εμπάρου Γιώργου Περογιαννάκη,  της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Μαρίας Νερατζάκη  και του ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου πολιτικού μηχανικού  Βασίλη Μανταδάκη .

Κύριος στόχος του έργου είναι να αποκαταστήσει το πρόβλημα της έλλειψης νερού άρδευσης και να αποδώσει μια σημαντική ποσότητα νερού άρδευσης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

Η γεώτρηση στη θέση "Στεροβύζι", της Κτηματικής Περιφέρειας Τ.Κ. Εμπάρου του Δήμου Βιάννου διαθέτει άδεια χρήσης με αδειοδοτημένη παροχή  35,00 m3/h, ενώ έχει  βάθος διάτρησης γεώτρησης 180 m και στάθμη άντλησης 13,48 m. Η συνολική ετήσια ποσότητα αξιοποίησης νερού με βάση την αδειοδότηση της ορίστηκε στα εκατό δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια (117.600) κυβικά. Η γεώτρηση αυτή μπορεί να καλύψει και να εξυπηρετεί περίπου 400 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειες.

Το έργο χρηματοδοτείται από   από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» προσέγγιση «CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με προϋπολογισμό 100.000,00  €.

Ο Δήμαρχος Βιάννου με αφορμή τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης δήλωσε:

«Υπογράψαμε σήμερα άλλη μια σύμβαση που την αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Εμπάρου.

Η λειτουργία της θα ανακουφίσει σημαντικά τις βεβαρυμμένες υφιστάμενες γεωτρήσεις, θα προσδώσει καλύτερη διαχείριση, ενώ θα βοηθήσει στον χρόνο αποκατάστασης και ηρεμίας των κοντινών γεωτρήσεων.

 Με συντονισμένη προσπάθεια, ωριμότητα μελετών και με την άριστη συνεργασία με την Τεχνική μας Υπηρεσία, σε λίγο χρονικό διάστημα οι αγρότες της Εμπάρου θα εξυπηρετούνται ως προς τις ανάγκες άρδευσης καλύτερα, ειδικά τώρα που η λειψυδρία αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου Βιάννου.

Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που η πολιτεία διαθέτει προς όφελος των δημοτών μας» .

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημος Βιαννου Λειψυδρία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis