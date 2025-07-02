Δήμος Βιάννου: Αξιοποιούν μία ακόμα γεώτρηση για την άρδευση στην Έμπαρο

Τη σύμβαση για το έργο: «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Στεροβύζι" της Τ.Κ. Εμπάρου για την κάλυψη αναγκών άρδευσης λόγω ξηρασίας» με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλη Κονδυλάκη, των Αντιδημάρχων Χαράλαμπου Κονδυλάκη, Θεόδωρου Καρτσάκη, Γιώργου Βιαννιτάκη, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Εμπάρου Γιώργου Περογιαννάκη, της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρίας Νερατζάκη και του ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου πολιτικού μηχανικού Βασίλη Μανταδάκη .

Κύριος στόχος του έργου είναι να αποκαταστήσει το πρόβλημα της έλλειψης νερού άρδευσης και να αποδώσει μια σημαντική ποσότητα νερού άρδευσης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

Η γεώτρηση στη θέση "Στεροβύζι", της Κτηματικής Περιφέρειας Τ.Κ. Εμπάρου του Δήμου Βιάννου διαθέτει άδεια χρήσης με αδειοδοτημένη παροχή 35,00 m3/h, ενώ έχει βάθος διάτρησης γεώτρησης 180 m και στάθμη άντλησης 13,48 m. Η συνολική ετήσια ποσότητα αξιοποίησης νερού με βάση την αδειοδότηση της ορίστηκε στα εκατό δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια (117.600) κυβικά. Η γεώτρηση αυτή μπορεί να καλύψει και να εξυπηρετεί περίπου 400 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειες.

Το έργο χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» προσέγγιση «CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με προϋπολογισμό 100.000,00 €.

Ο Δήμαρχος Βιάννου με αφορμή τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης δήλωσε:

«Υπογράψαμε σήμερα άλλη μια σύμβαση που την αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Εμπάρου.

Η λειτουργία της θα ανακουφίσει σημαντικά τις βεβαρυμμένες υφιστάμενες γεωτρήσεις, θα προσδώσει καλύτερη διαχείριση, ενώ θα βοηθήσει στον χρόνο αποκατάστασης και ηρεμίας των κοντινών γεωτρήσεων.

Με συντονισμένη προσπάθεια, ωριμότητα μελετών και με την άριστη συνεργασία με την Τεχνική μας Υπηρεσία, σε λίγο χρονικό διάστημα οι αγρότες της Εμπάρου θα εξυπηρετούνται ως προς τις ανάγκες άρδευσης καλύτερα, ειδικά τώρα που η λειψυδρία αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου Βιάννου.

Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που η πολιτεία διαθέτει προς όφελος των δημοτών μας» .