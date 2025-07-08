Δήμος Αγίου Νικολάου για τα απορρίμματα: Απειλεί με υψηλά πρόστιμα τα καταστήματα εστίασης στην περιοχή της Λίμνης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με ανακοίνωση του, ενημερώνει ότι στους κάδους απορριμμάτων που υπάρχουν στην οδό Καπετάν Φαφούτη (Αγία Ειρήνη) σπαρατηρείται το φαινόμενο συγκέντρωσης μεγάλου όγκου απορριμμάτων από τα καταστήματα εστίασης της Λίμνης, τα οποία πολλές φορές τοποθετούνται εκτός των κάδων ή έχουν απορροές υγρών αφού δεν στραγγίζονται επαρκώς, δημιουργώντας εστία μόλυνσης στο κέντρο της πόλης. Επειδή τα καταστήματα εστίασης, τα οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας πρέπει να διαθέτουν ιδιόκτητους κάδους, δεν συμμορφώνονται παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η υπηρεσία καθαριότητας, θα απομακρυνθεί το μεγαλύτερο μέρος των κάδων και οι εναπομείναντες θα χρησιμοποιούνται στο εξής μόνο για οικιακά απορρίμματα.

Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης θα πρέπει να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους στους κάδους που βρίσκονται πίσω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο (Δημοτικό Parking) ή στον περιφερειακό της Μαρίνας ή στα γήπεδα τένις (Κολυμβητήριο).

Σε αυτούς που δεν θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, θα επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή επείγον ζήτημα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 2841023839.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

