Δήμος Αγίου Νικολάου: Δωρεάν πάρκινγκ το καλοκαίρι στην αυλή του 1ου Γυμνασίου

Μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ντόπιων κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών της περιοχής εν μέσω και της κορύφωσης της καλοκαιρινής περιόδου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι από την Τρίτη 8/7/2025 έως και την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς (2025-26) ο προαύλιος χώρος του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου θα είναι ανοικτός για την δωρεάν στάθμευση οχημάτων.

Μετά από τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που έγιναν εντός και πέριξ του χώρου από συνεργείο του Δήμου, ο προαύλιος χώρος είναι έτοιμος και θα λειτουργεί, όπως και το περυσινό καλοκαίρι, δωρεάν ως χώρος στάθμευσης – πάρκινγκ, καθημερινά από τις 6:00 το πρωί μέχρι και τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.

