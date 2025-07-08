ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δήμος Αγίου Νικολάου: Δωρεάν πάρκινγκ το καλοκαίρι στην αυλή του 1ου Γυμνασίου
1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου
clock 15:43 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ντόπιων κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών της περιοχής εν μέσω και της κορύφωσης της καλοκαιρινής περιόδου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι από την Τρίτη 8/7/2025 έως και την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς (2025-26) ο προαύλιος χώρος του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου θα είναι ανοικτός για την δωρεάν στάθμευση οχημάτων.

Μετά από τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που έγιναν εντός και πέριξ του χώρου από συνεργείο του Δήμου, ο προαύλιος χώρος είναι έτοιμος και θα λειτουργεί, όπως και το περυσινό καλοκαίρι, δωρεάν ως χώρος στάθμευσης – πάρκινγκ, καθημερινά από τις 6:00 το πρωί μέχρι και τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Κρήτη - μεταναστευτικό: Σε ασφυκτικό κλοιό το νησί - "Μάχη" στα νότια παράλια

Μαχαίρωμα έξω από μπαρ στα Μάλια - Συνελήφθη 27χρονος

Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Ενδιαφέρον από γιατρούς για να καλύψουν θέσεις

 

