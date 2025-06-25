ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμπελούζος: Δημιουργείται κέντρο καινοτομίας και επιμόρφωσης αγροτών
;ςεφε2;ςφ
clock 21:51 | 25/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τις συμβάσεις έργου με προϋπολογισμό 971.000 ευρώ για την «Δημιουργία κέντρου καινοτομίας για τον αγροδιατροφικό τομέα στον οικισμό Αμπελούζου δήμου Γόρτυνας» και την «Δημιουργία κέντρου επιμόρφωσης και ενημέρωσης των αγροτών Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2014-2020» και την συγχρηματοδότηση του Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Στην υπογραφή των συμβάσεων που συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΤΕΜΕΡ Α.Ε.» Απόστολος Ορφανός, παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και η προϊσταμένη τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη.  

Δημιουργία κέντρου καινοτομίας στον οικισμό Αμπελούζος

Το αντικείμενο του έργου αφορά τις επεμβάσεις που απαιτούνται σε 2 λιθόκτιστα  υφιστάμενα κτίρια (έτους κατασκευής 1955) ώστε να καταστούν  λειτουργικά για τις ανάγκες του Κέντρου Καινοτομίας για τον Αγροτοδιατροφικό Τομέα, που στην τελική του μορφή θα είναι μια υποδομή υποδοχής  επιστημόνων, ερευνητών, αγροτών και επισκεπτών  με πλήρη προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους . Το συνολικό εμβαδόν είναι 519,59 m2.

Δημιουργία κέντρου επιμόρφωσης και ενημέρωσης των αγροτών Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς στον οικισμό Αμπελούζος

Το αντικείμενο του έργου αφορά τις επεμβάσεις που απαιτούνται σε ένα ισόγειο, υφιστάμενο κτίριο (έτους κατασκευής 1955) ώστε να καταστεί λειτουργικό για τις ανάγκες του Κέντρου επιμόρφωσης και ενημέρωσης, που στην τελική του μορφή θα είναι μια υποδομή υποδοχής αγροτών και επισκεπτών. Το συνολικό εμβαδόν είναι 265,48 m2.  

 

Περιφερεια Κρητης Αμπελούζος Αγρότες
