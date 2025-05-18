Αλέξης Καλοκαιρινός: Μπράβο στην ομάδα και στον κόσμο του ΟΦΗ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μετά το τέλος του αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος δήλωσε: «Μπράβο στην ομάδα και στον κόσμο του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ είναι ένα με τον κόσμο του και αυτό φάνηκε όσο ποτέ απόψε.

Σταθήκαμε παλληκαρήσια στο ΟΑΚΑ μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Επιστρέφουμε στην Κρήτη με το κεφάλι ψηλά.

Θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του Ομίλου, όπως αξίζει σ' αυτή την ομάδα και τον κόσμο της, κοιτάζοντας προς το μέλλον, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Κυπέλλου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλευρό της Ομάδας Ψυχολογικής Στήριξης Συγγενών Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων

Δήμος Ηρακλείου: Στο 99% η απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων (εικόνες)