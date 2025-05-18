Το Ρέθυμνο ξαναφορά τα καλά του για το ποδοσφαιρικό φεστιβάλ της SOCCA

Η ποδοσφαιρική πανδαισία που γοήτευσε, συνάρπασε και άφησε ένα πολύ έντονο και ανεξίτηλο αποτύπωμα στο γίγνεσθαι του Ρεθύμνου και στα εν Ελλάδι ποδοσφαιρικά δρώμενα επιστρέφει σε μια αναβαθμισμένη και άκρως ελκυστική έκδοση για να προσελκύσει και να μαγέψει το κοινό για άλλη μια φορά.

Η «Πόλη των γραμμάτων αποτελεί πλέον και «πρωτεύουσα του μίνι ποδοσφαίρου», στους μαγικούς ρυθμούς του οποίου θα κινηθεί για τέταρτη φορά, από τις 17 έως τις 22 Οκτωβρίου του 2024, σε μια ατμόσφαιρα ατέρμονου και φαντασμαγορικού φεστιβάλ!

Μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Mini Euro) Εθνικών ομάδων του 2013 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, το Ρέθυμνο επανήλθε στο επίκεντρο τον Οκτώβριο του 2024 φιλοξενώντας διαδοχικά και με μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία, το SOCCA Champions League σε επίπεδο συλλόγων και το Τουρνουά Εθνικών ομάδων SOCCA Aegean Cup.

Αυτές οι δυο διοργανώσεις θα διεξαχθούν πάλι στο ιστορικό γήπεδο της Σοχώρας σε ένα φαντασμαγορικό εξαήμερο, από τις 17 έως τι 20 και στις 21-22 Οκτωβρίου 2025 αντιστοίχως, υπό την αιγίδα και με την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

«Χαιρόμαστε πολύ διότι επιστρέφουμε στο Ρέθυμνο, άλλωστε η συμφωνία μας έχει τριετή (1+2) διάρκεια. Έχουμε κτίσει μια πολύ δυνατή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης καθώς το Ρέθυμνο υποστηρίζει και αγαπά με μεγάλη θέρμη το μίνι ποδόσφαιρο και είμαστε βέβαιοι ότι οι δυο διοργανώσεις θα στεφθούν και πάλι από μεγάλη επιτυχία» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μίνι Ποδοσφαίρου (International SOCCA Federation) Θάνος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο την περασμένη εβδομάδα και συναντήθηκε με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαίρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νίκο Προβιά.

«Το Ρέθυμνο αποτελεί έναν δημοφιλή προορισμό αθλητισμού και αθλητικού τουρισμού. Έχουμε επιδώσει τα διαπιστευτήρια μας, διατηρούμε μια εξαιρετική σχέση με τη SOCCA και ανυπομονούμε να υποδεχθούμε την αφρόκρεμα του παγκόσμιου μίνι ποδοσφαίρου, να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας την παραδοσιακή ρεθεμνιώτικη φιλοξενία και να απολαύσουμε θέμα υψηλής ποιότητας. Και μόνο το γεγονός ότι προετοιμάζουμε τις δυο διοργανώσεις πέντε μήνες προτού διεξαχθούν αποδεικνύει το ενδιαφέρον μας ώστε όλα να εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο και να διαφημίσουμε και πάλι τον τόπο μας » επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Νίκος Προβιάς.

Το μίνι ποδόσφαιρο αναπτύσσεται και εξαπλώνεται διαρκώς απανταχού του πλανήτη και καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλές και γοητευτικό, καθόσον ξαναφέρνει στο προσκήνιο την εποχή της αθωότητας με το αγνό (μετεξελιγμένο) ποδόσφαιρο της αλάνας ανεβάζοντας εξ ορισμού την ένταση, την αδρεναλίνη και το hype.