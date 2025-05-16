Τελικός Κυπέλλου: Νέιρα: “Ο κόσμος μας γεμίζει με υπερηφάνεια, ήρθαμε να κερδίσουμε το τρόπαιο” -Ρέτσος: «Όλοι θέλουμε να κερδίσουμε τον τελικό"

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας και ο αρχηγός των Κρητικών, Χουάν Νέιρα, τόνισε ότι η ομάδα του ήρθε για να κατακτήσει το Κύπελλο και δεν το αντιμετωπίζει σαν να μην έχει να χάσει κάτι.

Παράλληλα έβγαλε το καπέλο στον κόσμο και στη συγκλονιστική παρουσία που θα έχει αύριο στο ΟΑΚΑ, ταξιδεύοντας με κάθε μέσο, είτε αεροπλάνο είτε πλοίο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χουάν Νέιρα στη συνέντευξη Τύπου:

Για τον τελικό και την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων: “Είναι ένας πολύ σημαντικός για τον ΟΦΗ, όπως και για τον Ολυμπιακό που είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι σημαντικό που θα γίνει με την παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων, αρκεί να μην γίνουν επεισόδια και να ολοκληρωθεί ο αγώνας χωρίς το παραμικρό πρόβλημα“.

Για την παρουσία των φίλων του ΟΦΗ στον τελικό: “Οι παίκτες είναι περήφανοι που φτάσαμε σε αυτόν τον τελικό. Είμαστε περήφανοι για τον κόσμο που με αεροπλάνα και πλοία έρχεται για να υποστηρίξει την ομάδα. Μας δίνει υπερηφάνεια που θα έχουμε τόσο κόσμο στο πλευρό μας”.

Για το ότι αύριο θα γίνει ο πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία του ΟΦΗ: “Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μου είναι αποκλειστικά στο αυριανό παιχνίδι. Δεν σκέφτομαι το ρεκόρ. Δεν το έχω στο μυαλό μου“.

Για το αν βοηθάει τον ΟΦΗ το γεγονός ότι δεν έχει να χάσει κάτι ως προς τη διαχείριση του αγώνα: “Δεν το βλέπω ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν έχουμε να χάσουμε, ήρθαμε να το κερδίσουμε. Οι δύο καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης ήρθαν εδώ για να κατακτήσουν τον τίτλο”.

Tους ερυθρόλευκους εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Έλληνας αμυντικός αναφέρθηκε στο Conference League που κατέκτησε η ομάδα του, τονίζοντας πως εκείνος και οι συμπαίκτες του ήθελαν και άλλα τρόπαια μετά από αυτό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρέτσου:

Για την παρουσία κόσμου: “Προφανώς είναι ωραίο και για τους δύο να έχουμε τους φιλάθλους δίπλα μας. Είναι ένας τελικός οπότε σίγουρα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Ωραίο το συναίσθημα να έχουμε τους φιλάθλους δίπλα μας, γιατί έχουμε κίνητρο”.

Για τα αν σαν ποδοσφαιριστές αισθάνονται μεγαλύτερη ευθύνη για έναν τελικό γιορτή: “Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Για εμένα το fair play είναι το πιο σημαντικό. Να χαρίσουμε έναν ωραίο αγώνα χωρίς προβλήματα. Θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο εριστικοί. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτό είναι το μότο της ομάδας και το δικό μου. Κοιτάμε μόνο το αγωνιστικό σκέλος”.

Για το κίνητρο που έχει: “Είναι σημαντικός για εμάς ο τελικός. Το περσινό ήταν μία τεράστια επιτυχία αλλά δεν θέλαμε να μείνουμε εκεί. Καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και τώρα θέλουμε το κύπελλο. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, είναι μία ομάδα πολύ ανταγωνιστική και ελπίζω αύριο να δούμε ένα καλό παιχνίδι”.

Για το αν υπάρχει δυσκολία στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός μπαίνει ως φαβορί στον τελικό: “Είναι τελικός και όλοι θέλουμε να νικήσουμε. Ο ΟΦΗ είναι μία ομάδα που παίζει στον τελικό άρα κάτι έχει κάνει καλά. ‘Πρέπει’ δεν βάζω γιατί δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Να δείξουμε το πρόσωπο που έχουμε δείξει όλον αυτόν τον καιρό. Αν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε θα δείξουμε ποια ομάδα είμαστε”.