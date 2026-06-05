Τελικοί Basket League: Για το 2-0 ο Ολυμπιακός, για την ισοφάριση ο Παναθηναϊκός

Στο "Telekom Center Athens" μεταφέρεται απόψε (5/6, 21:00 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η σειρά των τελικών της Greek Basketball League/Α1 μπάσκετ ανδρών, καθώς τότε διεξάγεται στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» για τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τους «πράσινους» με την ψυχολογία στα... ύψη, μετά την επικράτησή του στο πρώτο ματς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 82-76. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να «ζευγαρώσουν» στο ΟΑΚΑ τις επιτυχίες τους στους τελικούς, εξέλιξη που θα επιτρέψει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ο έμπειρος τεχνικός δεν ξέρει αν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, αφού ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από το Game 1 των τελικών και να δίνει «μάχη με το χρόνο» για να προλάβει το δεύτερο παιχνίδι.







Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω την απογοήτευση της ήττας στον πρώτο τελικό, να... ανασυνταχθεί και να παρουσιαστεί καλύτερος από το ματς στο Φάληρο, προκειμένου να «κυνηγήσει» με όλες τις δυνάμεις του την ισοφάριση. Σε διαφορετική περίπτωση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα βρεθεί «με την πλάτη στον τοίχο» και θα έχει δύσκολο έργο στην προσπάθειά της να «γυρίσει» τη σειρά από το 0-2.







Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες στη σειρά ("best of five").

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