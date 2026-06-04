Σουηδία - Ελλάδα 2-2:Δηλώσεις Μασούρα, Τζόλη, Τεττέη-Tι είπαν για το φιλικό με Ιταλία στο Παγκρήτιο(vid)

Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη μετά την ισοπαλία της Εθνικής Ελλάδας με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Τζόλης:

“Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο της Σουηδίας πριν πάει Μουντιάλ. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, δημιουργήσαμε φάσεις, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας.

Μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για εμάς και τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία”.

Για το φιλικό με την Ιταλία: “Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα με πέρσι στο Παγκρήτιο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν”.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μασούρας:

Για την εικόνα της ομάδας απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ:

“Σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, από αυτά που θέλαμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας, ενόψει και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου.



Αυτά ήταν τα δύο ζητούμενα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, η εικόνα που θα παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε και δεύτερο σίγουρα ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος και αν έρθει το γκολ όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο.

Το σημαντικόν είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος παρά τις πολλές αλλαγές και αλλαγές ρυθμού, ήταν όλοι εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε”.

Για τη νέα δοκιμή στο τακτικό κομμάτι:

“Είναι πλεονέκτημα για μία ομάδα να έχει πολλές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι δυσκολακατάβλητη και απρόσμενη για τον αντίπαλο. Θέλω να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα.

Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι σε αυτός στοχεύει και ο κόουτς, είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά”.

Για το επόμενο φιλικό με την Ιταλία και μήνυμα για τον κόσμο:

“Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας και να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα και έρχεται σε όποιο γήπεδο και αν παίζουμε.

Είναι πραγματικά πολύ όμορφο για εμάς και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς και να κλείσουμε όμορφα”.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Τεττέη:

“Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός, πάει στο Μουντιάλ, με πολύ καλούς παίκτες. Εμείς όπως πάντα δεν τα παρατάμε και πάντα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό”.

Για το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο: “Παίζουμε με μια ομάδα με βαριά φανέλα, αλλά ακόμα και εκεί μπορούμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να δείξουμε παραπάνω πράγματα από όσα κάναμε σήμερα”.