Super League: Το ενδιαφέρον στην πρωτιά

Η Athens Kallithea FC ακολούθησε την... μοίρα της Λαμίας, γνωρίζοντας τον υποβιβασμό στη Super League 2, επομένως οι δυο τελευταίες αγωνιστικές των Play Out 9-14 έχουν ενδιαφέρον μόνο όσον αφορά το ποια ομάδα θα κατακτήσει το μίνι πρωτάθλημα.







Ο πρωτοπόρος Λεβαδειακός ταξιδεύει στις Σέρρες για το παιχνίδι με τον τοπικό Πανσερραϊκό. Οι Βοιωτοί μπορεί να γνώρισαν την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον Παναιτωλικό, ωστόσο παραμένουν στην κορυφή. Μάλιστα, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παραμένει αήττητη φέτος (1-0 και 3-0 στη Λιβαδειά, 2-2 στις Σέρρες) κόντρα σε εκείνη του Χουάν Φεράντο. Ο Ισπανός τεχνικός, πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στην τεχνική ηγεσία των «λιονταριών» μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο (1-1) που, ουσιαστικά, σήμανε την παραμονή του Πανσερραϊκού και τον υποβιβασμό της Athens Kallithea FC.

Η οποία καλείται να... μαζέψει τα κομμάτια της και να βγάλει τις δυο τελευταίες υποχρεώσεις ως τη λήξη του πρωταθλήματος. Παρά τις νίκες που έκανε με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο του, ο σύλλογος των νότιων προαστίων δεν κατάφερε να μείνει στη μεγάλη κατηγορία. Για την προτελευταία αγωνιστική κοντράρεται στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο, ο οποίος στο μίνι πρωτάθλημα έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Τελευταίο και άκρως πειστικό «τρίποντο», το 3-0 επί της Λαμίας. Πάντως, οι Θεσσαλοί φέτος δεν κατάφεραν ακόμη να κερδίσουν τους Αθηναίους (2-0 και 1-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», 1-1 στον Βόλο).

Η ουραγός Λαμία φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, στο πρώτο χρονικά ματς της αγωνιστικής. Η ομάδα του Θανάση Στάικου εδώ και αρκετές εβδομάδες γνωρίζει τη μοίρα της. Ωστόσο στέκεται με αξιώσεις στα παιχνίδια, με εξαίρεση την πρόσφατη ήττα από τον Βόλο. Τα «καναρίνια» του Γιάννη Πετράκη, από την άλλη, πήραν σπουδαία νίκη στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας και θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την πρωτιά του μίνι πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη μετράει ήδη δυο νίκες επί της Λαμίας (0-1 στο «Αθανάσιος Διάκος» και 1-0 στο Αγρίνιο) ενώ ο σύλλογος από τη Φθιώτιδα είχε κερδίσει με το ίδιο σκορ στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.





Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής των Play Out 9-14 του πρωταθλήματος της Super League:

Κυριακή 18 Μαΐου 2025

15:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός

18:00 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία - Παναιτωλικός

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Athens Kallithea FC