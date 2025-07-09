Super League, κλήρωση: Αυτό είναι το πρόγραμμα της νέας σεζόν

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (09/07) στον Άλιμο η κλήρωση της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025/26.

Το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου θα κάνει πρεμιέρα στις 23-24 Αυγούστου 2025 κι η κανονική του διάρκεια, πριν δηλαδή την έναρξη των playoffs και των playouts, θα ολοκληρωθεί στις 21-22 Μαρτίου 2026.

Δείτε την κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025-26.

1η αγωνιστική: 23-23 Αυγούστου 2025

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Άρης – Βόλος

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Μαρινάκης: «Να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης»

Ο πρόεδρος της Super League, Βαγγέλης Μαρινάκης, στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος Super League, τόνισε:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους απόψε. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Θεωρώ ότι την τελευταία χρονιά έγιναν πολλά βήματα για την ανάπτυξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και ειδικά στην Super League. Για τα τηλεοπτικά για τις μικρότερες ομάδες είναι η πρώτη φορά που όλες οι ομάδες έχουν ένα συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια με μια σημαντική αύξηση που τους δίνει το δικαίωμα να προγραμματίσουν και να αναπτυχθούν όσο καλύτερα γίνεται. Ανανεώσαμε τη χορηγία με τη Stoiximan και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μας. Αυτό συζητήσαμε με την UEFA, που ήρθε να μας εξηγήσει για το νέο φορμάτ και τα έσοδα που είναι για όλες τις ομάδες και είναι σημαντικά για την περεταίρω ανάπτυξη του αθλήματος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ομάδες στη Super League 2 και να υπάρξει άλλη μια κατηγορία για να μπορέσουν και αυτές οι διοργανώσεις να προχωρήσουν. Με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ένας σοβαρός επενδυτής δεν μπορεί να ασχοληθεί σοβαρά. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά και πρέπει να αποφασίσουμε γρήγορα τι θα κάνουμε.

Η Εθνική Ομάδα μετά από σωστές επιλογές στελεχών και προπονητή έχουν γίνει μεγάλα άλματα, η ομάδα πάει καλά και είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένα άλλο κομμάτι είναι τα Ελληνόπουλα, που είδαμε πώς πάνε αυτά τα παιδιά, πώς παίζουν μέσα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, αλλά και άλλες ομάδες που χρησιμοποιούν νέα παιδιά. Παράδειγμα και η Εθνική Ομάδα που έχει βασιστεί σε νέους παίκτες και τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά και μας κάνουν αισιόδοξους. Ελπίζω αυτή η πορεία να συνεχιστεί για την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, να είμαστε καλά και να ευχαριστηθούμε και τη νέα σεζόν το θέαμα».

Βρούτσης: «Για πρώτη φορά τόσο καλές σχέσεις με ΕΠΟ και Super League»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος Super League, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά ξανά βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα του Υπουργού εδώ. Στο δημοφιλέστερο άθλημα της χώρας. Καθώς οδηγούμαστε στην 20η έκδοση της Super League αυτό που με κάνει χαρούμενο είναι ότι το φετινό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε πιο αναβαθμισμένο, πιο ποιοτικό και με λιγότερη βία.

Έχουμε την ελπίδα ότι και το νέο θα είναι εξίσου καλό. Η Πολιτεία είναι δίπλα σας. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία που οι σχέσεις μεταξύ Υπουργείου, Super League και ΕΠΟ είναι τόσο καλές, δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Τη σχέση αυτή θα τη διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού και θα παλέψουμε για αυτή.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο μέσω της φορολόγησης του στοιχήματος. Θέλουμε να λύσουμε άλλα δύο ζητήματα της ΕΠΟ για να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα της έμπρακτα.

Ο ελληνικός αθλητισμός μεγαλώνει, διευρύνεται. Ανέβηκαν κατά 5,6% ο αριθμός των αθλητών και ανάμεσα σε αυτή την ωραία εικόνα του ελληνικού αθλητισμού που μπορούμε να τη μετράμε και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις δεσπόζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με 27,4 % της αθλητικής δύναμης της χώρας είναι το ποδόσφαιρο.

Πάλι σε συμφωνία με τη Super League και την ΕΠΟ εξορθολογίζουμε τους νόμους για την αθλητική βία. Εύχομαι το 2025/26 το νέο πρωτάθλημα να ξανά είναι ποιοτικό όπως το θέλουν όλοι οι Έλληνες. Ευελπιστούμε τα γήπεδα να γεμίσουν ξανά με οικογένειες, με παιδιά, με χαρά. Η βία και η τοξικότητα δεν χωράνε στο ποδόσφαιρο.

Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό που ξέρω ότι ενώνει όλους τους φλάθλους είναι η λέξη Εθνική Ελλάδας. Μια λέξη που μας ενώνει, το 2004 να το ξανά δούμε ζωντανό μπροστά μας».

O Άγγελος Ποστέκογλου βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Super League Ευάγγελο Μαρινάκη, ως ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε το UEFA Europa League

Γκαγκάτσης: «Με συνεργασία και ενότητα μπορούμε να πετύχουμε πολλά»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος Super League, τόνισε:

«Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να συγχαρώ τη Super League για αυτή την οργάνωση. Καλή επιτυχία στις ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Εύχομαι να πάνε τη χώρα μας πιο ψηλά στο UEFA Ranking. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος και γι' αυτό θα διευκολύνουμε τις ομάδες με αναβολές.

Η Super League αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια φιλάθλους. Δεν είναι απλά η απαρχή του πρωταθλήματος. Μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παραπάνω και δείξαμε πως με συνεργασία και ενότητα μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα και στους παίκτες. Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα»