Παπαδόπουλος-Εθνική νέων μπάσκετ: «Τα παιδιά θέλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι απλά… ταλέντα»

Ο προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών μπάσκετ, Κώστας Παπαδόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Γιάννη Λαμπίρη και τον Αργύρη Παγαρτάνη και μίλησε τόσο για την προετοιμασία ενόψει του Ευρωμπάσκετ, όσο και για το τουρνουά. Αναλυτικά είπε:

Για τις έως τώρα εντυπώσεις του απ’ την προετοιμασία: «Μέχρι στιγμής έχει πάει καλά η προετοιμασία. Τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα, έχουν κίνητρο. Γίνεται στην Ελλάδα το Ευρωμπάσκετ και γι’ αυτά είναι μεγάλο κίνητρο να παίξουν μπροστά στις οικογένειές τους, μπροστά σε όλη την Ελλάδα. Από ‘κει και πέρα, κάναμε μια ήττα με την Ιταλία. Δε θέλαμε να χάσουμε με τέτοια διαφορά, αλλά είναι καλή και μια ήττα ώστε να δούμε κι εμείς τα λάθη μας. Πολλές φορές η νίκη είναι ένα “πάπλωμα” που τα καλύπτει όλα. Παίξαμε χωρίς βασικούς παίκτες εκεί, γιατί είχαμε τραυματισμούς και αρρώστιες, αλλά ήταν καλό να δούμε και τα υπόλοιπα παιδιά περισσότερο έτσι ώστε να αρχίσουμε σιγά-σιγά να παίρνουμε αποφάσεις για την τελική δωδεκάδα. Είναι και μια “φουρνιά” που αποτελεί… πονοκέφαλο το να βγάλεις μια δωδεκάδα. Οι Ιταλοί γενικά είναι μια “φουρνιά” όπου τα παιδιά θα προχωρήσουν. Μπορεί να τους πετύχουμε και στους τελικούς. Έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ».

Για το αν τα παιδιά έχουν γίνει ομάδα: «Η ομαδική δουλειά είναι που θα φτιάξει και τους καλούς παίκτες και την καλή ομάδα. Τα παιδιά θα αποκτήσουν δυνατό χαρακτήρα μέσα απ’ την ομαδική συνεργασία. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουν γίνει ομάδα τα παιδιά. Τα παιδιά του 2006 έχουν πληγωθεί που πέρυσι δεν πήγαν καλά. Αυτό τους έχει στεναχωρήσει, αλλά και πεισμώσει. Η 2006 είναι μια “φουρνιά” που έχει έρθει και θέλει ν’ αποδείξει ότι δεν είναι απλά… ταλέντα, αλλά μπορούν να συνεργαστούν, να γίνουν καλή ομάδα και να διεκδικήσουν πράγματα. Τα παιδιά του 2005 έχουν την εμπειρία από πέρυσι, την ικανοποίηση με το χάλκινο μετάλλιο και θέλουν το κάτι παραπάνω. Είναι συνειδητοποιημένα όλα. Οπότε δεν ήταν μόνο απ’ τη δική μου πλευρά να κάνω την προσπάθεια, το θέλουν και τα ίδια τα παιδιά».

Για το αν έχουν κατασταλάξει κάπου σχετικά με την τελική δωδεκάδα: «Δεν έχουμε βγάλει ακόμα, θα βγάλουμε μετά τα δύο τελευταία φιλικά που θα δώσουμε με την Ισλανδία στην Κρήτη. Επομένως, μόλις τελειώσει η προετοιμασία θα βγει και η οριστική δωδεκάδα. Σημασία έχει να είναι γερά τα παιδιά, γιατί φέτος είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς. Προστατεύσαμε σε κάποια παιχνίδια και κάποιους παίκτες για να επανέλθουν πλήρως και να είμαστε γεροί στο τουρνουά».

Για τη δύσκολη πρεμιέρα με αντίπαλο τη Λιθουανία: «Όλα τα ματς είναι δύσκολα. Εμείς πέρυσι βγήκαμε τελευταίοι στον όμιλο και πήραμε μετάλλιο. Την προηγούμενη χρονιά είχε βγει τελευταίο το Ισραήλ στον όμιλο και πήγε στον τελικό, όπου παραλίγο να κερδίσει τη Γαλλία. Θεωρώ πως μετράει το ποια θα είναι περισσότερο ομάδα στα εύκολα και τα δύσκολα. Σίγουρα ξεκινάμε με ένα ντέρμπι απέναντι στη Λιθουανία, η οποία πάντα έχει κορμιά, παίκτες με μπασκετικό IQ, σουτάρουν καλά, τρέχουν στον αιφνιδιασμό. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι».

Για την εμφάνιση του Νεοκλή Αβδάλα με τη Γερμανία: «Ο Νεοκλής, ναι μεν έβαλε το τελευταίο καλάθι και είχε 20 πόντους, αλλά το σημαντικότερο δεν ήταν αυτό. Ήταν το ότι έκανε 9 ασίστ, το οποίο κανένας δεν ανέφερε ή τόνισε. Εννιά ασίστ σε ένα παιχνίδι είναι μεγάλο νούμερο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παρ’ όλα αυτά, όλα τα παιδιά πάλεψαν στον αγώνα».

Για το ότι τα προηγούμενα χρόνια αποδείχθηκε ότι υπάρχει ταλέντο: «Πάντα υπάρχουν ταλέντα, το θέμα είναι να δουλεύονται σωστά, να μένουν προσγειωμένα, να μη θεωρούν τίποτα σαν δεδομένο ή ότι θα τους χαριστεί και να γνωρίζουν ότι τα πάντα θα τα κερδίσουν μέσα από θυσίες και σκληρή δουλειά. Αυτό προσπαθούμε να τους περάσουμε κι εμείς, να μάθουν να μην τα παρατούν. Να θέτουν στόχους και να παλεύουν γι’ αυτούς τους στόχους».