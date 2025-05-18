Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 0-1: Συνεχίζει με νίκες

Με νίκες θέλει να τελειώσει τη σεζόν ο Λεβαδειακός και τα κατάφερε και στην προτελευταία αγωνιστική των play out βελτιώνοντας κι άλλο τη βαθμολογική συγκομιδή του. Επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες με γκολ του Όζμπολτ σε ένα ματς χωρίς σκοπιμότητες και με τους γηπεδούχους να τιμούν τον Χεφτέ Μπετανκόρ για την προσφορά του στην ομάδα. Ενώ ήταν όμορφη η εικόνα της εισόδου των δύο ομάδων με σκυλάκια στην αγκαλιά τους ως μήνυμα για την προστασία των ζώων.

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Κουτσογούλας (81' Σαββίδης), Καραμανώλης, Μπέργκστρεμ, Ντάβιντσον, Στάικος (64' Δεληγιαννίδης), Ζελέν, Αλρασντί (64' Λιάσος), Σοφιανός (81' Μαρίνος), Σαλαζάρ (35’λ.τ. Μασκανάκης), Μπετανκόρ

Λεβαδειακός: Μακάνιο, Λιάγκας (64' λ.τ. Εραμούσπε), Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Βήχος, Πλέγας, Κωστή, Άμπραχαμ (81' Βέρρης), Συμελίδης (64' Βέρμπιτς), Όζμπολτ (76' Ρόμο), Ζίνι(76' Μορέιρα)