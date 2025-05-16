Πανελλήνια βόλει: Ξεκίνησε με νίκη ο ΟΦΗ ,ήττα της ΓΕΗ

Με το δεξί ξεκινήσαν οι Κορασίδες βολει του ΟΦΗ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18. Νίκησαν με 3-0 την Άθληση Μυτιλήνης σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι...
Τα σετ. 25-22, 25-14, 25-22
Διαιτητές: Πεσίνογλου, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.
Παρασκευή 16 Μαΐου 2025
17.30: Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων, Διαιτητές: Τόλιος, Τομαράς, Παρατηρητής: Πολίτης.
20.00: ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης - Α.Ο. Μαρκοπούλου, Διαιτητές: Τομαράς, Τόλιος, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος.
Σάββατο 17 Μαΐου 2025
17.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου - Ο.Φ.Η., Διαιτητές: Μάλφας, Αλεξίου, Παρατηρητής: Παπαδόπουλος Β.
19.30: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης, Διαιτητές: Αλεξίου, Μάλφας, Παρατηρητής: Ονόπας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ' ΟΜΙΛΟΥ
1. Α.Ο. Μαρκοπούλου 3β. (3-0)
2. Ο.Φ.Η. 3β. (3-0)
3. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0β. (0-3)
4. ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης 0β. (0-3)
Οι παίδες της ΓΕΗ έχασαν με 3-1 από τον ΠΑΟ αν και έπαιξαν πολύ καλά.
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Γ.Ε. Ηρακλείου 3-1 (25-17, 17-25, 25-23, 25-22)
Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Μέκιος, Παρατηρητής: Τσάκωνας.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Μαρκάκης): Στέφας, Μουσογιάν, Μανουσάκης, Παναγιώτου, Νάνος, Μπόζος, Σερεμέτης, Μαρκάκης, Μούλος, Περδικέας, Φλέγκας, Τσολάκης, Αυτζιόγλου, Παπαθεοδώρου.
Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Νικητάκης): Παχιαδάκης, Κυρεζής, Γαρίνης, Αντωνακάκης, Τσαμανδούρας, Μοσχόπουλος, Μανιαδάκης, Λαγκουβάρδος, Μαρκάκης, Λουπακάκης, Νοικοκυράκης, Μαστρογιαννάκης, Παπαδάκης, Κολότος.
Παρασκευή 16 Μαΐου 2025
18.30: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων, Διαιτητές: Γεωργιάδης, Καντλή, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.
21.00: Γ.Ε. Ηρακλείου - Γ.Σ. Άθλος Πατρέων, Διαιτητές: Καντλή, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας.
Σάββατο 17 Μαΐου 2025
16.30: Γ.Σ. Άθλος Πατρέων - Παναθηναϊκός Α.Ο., Διαιτητές: Οσιπίδης, Κοκορομύτη, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.
19.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Γ.Ε. Ηρακλείου, Διαιτητές: Κοκορομύτη, Οσιπίδης, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ
1. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3β. (3-0)
2. Παναθηναϊκός Α.Ο. 3β. (3-1)
3. Γ.Ε. Ηρακλείου 0β. (1-3)
4. Γ.Σ. Άθλος Πατρέων 0β. (0-3)