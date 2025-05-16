Πανελλήνια βόλει: Ξεκίνησε με νίκη ο ΟΦΗ ,ήττα της ΓΕΗ

Με το δεξί ξεκινήσαν οι Κορασίδες βολει του ΟΦΗ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18. Νίκησαν με 3-0 την Άθληση Μυτιλήνης σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι...

Τα σετ. 25-22, 25-14, 25-22

Διαιτητές: Πεσίνογλου, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.

Παρασκευή 16 Μαΐου 2025







17.30: Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων, Διαιτητές: Τόλιος, Τομαράς, Παρατηρητής: Πολίτης.



20.00: ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης - Α.Ο. Μαρκοπούλου, Διαιτητές: Τομαράς, Τόλιος, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος.







Σάββατο 17 Μαΐου 2025







17.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου - Ο.Φ.Η., Διαιτητές: Μάλφας, Αλεξίου, Παρατηρητής: Παπαδόπουλος Β.

19.30: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης, Διαιτητές: Αλεξίου, Μάλφας, Παρατηρητής: Ονόπας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ' ΟΜΙΛΟΥ

1. Α.Ο. Μαρκοπούλου 3β. (3-0)

2. Ο.Φ.Η. 3β. (3-0)

3. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0β. (0-3)

4. ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης 0β. (0-3)

Οι παίδες της ΓΕΗ έχασαν με 3-1 από τον ΠΑΟ αν και έπαιξαν πολύ καλά.

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Γ.Ε. Ηρακλείου 3-1 (25-17, 17-25, 25-23, 25-22)

Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Μέκιος, Παρατηρητής: Τσάκωνας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Μαρκάκης): Στέφας, Μουσογιάν, Μανουσάκης, Παναγιώτου, Νάνος, Μπόζος, Σερεμέτης, Μαρκάκης, Μούλος, Περδικέας, Φλέγκας, Τσολάκης, Αυτζιόγλου, Παπαθεοδώρου.







Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Νικητάκης): Παχιαδάκης, Κυρεζής, Γαρίνης, Αντωνακάκης, Τσαμανδούρας, Μοσχόπουλος, Μανιαδάκης, Λαγκουβάρδος, Μαρκάκης, Λουπακάκης, Νοικοκυράκης, Μαστρογιαννάκης, Παπαδάκης, Κολότος.





Παρασκευή 16 Μαΐου 2025







18.30: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων, Διαιτητές: Γεωργιάδης, Καντλή, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.



21.00: Γ.Ε. Ηρακλείου - Γ.Σ. Άθλος Πατρέων, Διαιτητές: Καντλή, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας.







Σάββατο 17 Μαΐου 2025







16.30: Γ.Σ. Άθλος Πατρέων - Παναθηναϊκός Α.Ο., Διαιτητές: Οσιπίδης, Κοκορομύτη, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.

19.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Γ.Ε. Ηρακλείου, Διαιτητές: Κοκορομύτη, Οσιπίδης, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ

1. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3β. (3-0)

2. Παναθηναϊκός Α.Ο. 3β. (3-1)

3. Γ.Ε. Ηρακλείου 0β. (1-3)

4. Γ.Σ. Άθλος Πατρέων 0β. (0-3)