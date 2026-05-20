ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 11:19
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» ο Αταμάν - Ακυρώθηκε η προπόνηση
clock 14:08 | 20/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ραγδαίες εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκός, καθώς όλα δείχνουν πως η συνεργασία με τον Εργκίν Αταμάν πλησιάζει στο τέλος της.

Η ακύρωση της σημερινής προπόνησης του «τριφυλλιού» ενίσχυσε τα σενάρια αποχώρησης του Τούρκου τεχνικού, με το κλίμα στην ομάδα να παραμένει ιδιαίτερα βαρύ μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague.

Στο εσωτερικό των «πρασίνων» πραγματοποιούνται συνεχείς συζητήσεις για την επόμενη μέρα, ειδικά μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από το F-4 της Euroleague, παρά το προβάδισμα που είχε αποκτήσει η ομάδα στη σειρά. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών του στο ελληνικό πρωτάθλημα και των επερχόμενων αναμετρήσεων με τον ΠΑΟΚ.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι ο Αταμάν δεν επέστρεψε μαζί με την αποστολή στην Αθήνα μετά το τελευταίο παιχνίδι, παραμένοντας στη Μύκονο, γεγονός που ενέτεινε τις φήμες περί οριστικού «διαζυγίου».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απομάκρυνση του προπονητή θεωρείται πλέον πολύ πιθανή, με βασικό ζήτημα να αποτελεί η οικονομική συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του, καθώς δεσμεύεται με ακόμα έναν χρόνο συνεργασίας. Παρά το υψηλό κόστος μιας τέτοιας απόφασης, η διοίκηση φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές, επιδιώκοντας να αλλάξει το κλίμα στα αποδυτήρια πριν από τους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό.

