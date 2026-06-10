Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86: Όλα θα κριθούν το Σάββατο στο ΣΕΦ(vid)

Με τον Τι Τζέι Σορτς (13π.) να βάζει την «υπογραφή» του στη δεύτερη παράταση με 7 σερί πόντους και τον Βασίλη Τολιόπουλο να σημειώνει ένα τρίποντο «μαχαιριά» στο 1’30’’ πριν το φινάλε, ο ελλιπής Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-86 στη δεύτερη παράταση (69-69 κ.α., 79-79 α’ παρ.) στον 4ο τελικό της Greek Basketball League, ισοφάρισε σε 2-2 στις νίκες και πλέον ο εφετινός τίτλος θα κριθεί στον 5ο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/6, 18:00) στο ΣΕΦ.

Οι πράσινοι έπαιξαν χωρίς τους τραυματίες Κώστα Σλούκα – Τζέντι Όσμαν, έχασαν τον Κέντρικ Ναν στο 34′, πήραν όμως πολλά από τους Τι Τζέι Σορτς – Βασίλη Τολιόπουλο που έκριναν τα πάντα όταν ελάχιστοι είχαν ενέργεια, όταν ελάχιστοι είχαν καθαρό μυαλό και ψυχραιμία σε μία κολασμένη ατμόσφαιρα.

Οι δύο κοντοί έκλεισαν το ματς με 24 πόντους, την ώρα που ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έγραφε 48:22 σε αγώνα 50 λεπτών.

Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο γήπεδο που κατέκτησε τη EuroLeague.

Με 29 πόντους ολοκλήρωσε μια συγκλονιστική προσπάθεια ο Φουρνιέ, ο οποίος έμεινε στο παρκέ στα 46 από τα 50 λεπτά της αναμέτρησης (5/9 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69 (κ.α.), 79-79 (α’ παρ.), 93-86.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις 12 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 5 (1/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ναν 23 (2/4 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ασίστ), Λεσόρ 8 (3/4 δίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 8 (4/5 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Σορτς 13 (5/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 5, Τολιόπουλος 11 (0/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 8 (2/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 19 (3/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ασίστ), Βεζένκοβ 14 (2/2 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 7 (2), Μιλουτίνοβ 4 (2/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φουρνιέ 29 (5/9 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη σε 46 λεπτά), Γουορντ 1 (0/4 σουτ), Ντόρσεϊ 4 (10, Πίτερς 4 (1/2 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Τζόσεφ 2, Τζόουνς 2

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 19/40 δίποντα, 12/33 τρίποντα, 19/27 βολές, 49 ριμπάουντ (34 αμυντικά – 15 επιθετικά), 16 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 21 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 15/27 δίποντα, 13/44 τρίποντα, 17/23 βολές, 38 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 8 επιθετικά), 16 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 11 λάθη, 26 φάουλ