Παναθηναϊκός-ΟΦΗ στην πρεμιέρα της Super League-Το πλήρες πρόγραμμα του ΟΦΗ

Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο θα ξεκινήσει ο ΟΦΗ τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα ενώ κατόπιν αιτήματός του θα παίξει και το 2ο ματς εκτός έδρας, στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό.

Θα ακολουθήσει η διακοπή λόγω των Εθνικών Ομάδων και το πρώτο ματς στο Παγκρήτιο είναι το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική στις 13-14 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να τονιστεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού πρωταθλήματος, οι αγωνιστικές του δεύτερου γύρου δε θα είναι αντίστοιχες με αυτές του πρώτου, με τη Σούπερ Λίγκα να υιοθετεί το σύστημα αρκετών χωρών της Ευρώπης. Επίσης ο α’ γύρος θα κλείσει με το ματς Ολυμπιακός-ΟΦΗ και ο β’ γύρος με το ματς Άρης-ΟΦΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη SL1 είναι:

1η Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

2η Πανσερραϊκός-ΟΦΗ

3η ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

4η Λεβαδειακός-ΟΦΗ

5η ΟΦΗ-Κηφισιά

6η ΟΦΗ-Άρης

7η Παναιτωλικός-ΟΦΗ

8η ΟΦΗ-Ατρόμητος

9η Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ

10η ΟΦΗ-ΑΕΚ

11η ΑΕΛ-ΟΦΗ

12η ΟΦΗ-Βόλος

13η Ολυμπιακός-ΟΦΗ

14η ΟΦΗ-Πανσερραϊκός

15η ΑΕΚ-ΟΦΗ

16η ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης

17η ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

18η ΟΦΗ-Παναιτωλικός

19η Ατρόμητος-ΟΦΗ

20η ΟΦΗ-Λεβαδειακός

21η Κηφισιά-ΟΦΗ

22η ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

23η ΟΦΗ-ΑΕΛ

24η Βόλος-ΟΦΗ

25η ΟΦΗ-Ολυμπιακός

26η Άρης-ΟΦΗ