Παναθηναϊκός – Μέταλιστ 3-0: Ξεκίνημα με νίκη στα φιλικά της Αυστρίας (βίντεο)

Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 3-0 της Μέταλιστ.

Ο Ρούι Βιτόρια δεν είχε στη διάθεση του τον τραυματία Τσέριν και τον Μλαντένοβιτς που ταλαιπωρείται από ίωση, όμως μπόρεσε να χρησιμοποιήσει και τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Κυριακόπουλος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα, ενώ Τουμπά και Τσιριβέγια πέρασαν ως αλλαγή στο παιχνίδι.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού προχώρησε στις πρώτες αλλαγές μόλις στο 35ο λεπτό, περνώντας τους Ιωαννίδη και Μαντσίνι στη θέση των Γερεμέγεφ και Τζούριτσιτς. Λίγο αργότερα ήρθε η πρώτη καλή ευκαιρία για το τριφύλλι και η μοναδική στο πρώτο μέρος, με κεφαλιά του Ιωαννίδη.

Από την πλευρά της η Μέταλιστ είχε νωρίτερα μία καλή στιγμή μετά από εκτέλεση κόρνερ και λάθος του Ντραγκόφσκι.

Με τις αλλαγές στο δεύτερο μέρος οι Πράσινοι έγιναν πιο ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους και στο 60ο λεπτό ήρθε το 1-0 με ωραίο πλασέ του Μαντσίνι μετά από πάσα του Τσιριβέγια. Στο 73′ έγινε το 2-0 με πλασέ του Λημνιού και λάθος του τερματοφύλακα της Μέταλιστ, ενώ στο 89′ διαμορφώθηκε το τελικό 3-0 με όμορφη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σφιντέρσκι.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι (46’ Λοντίγκιν), Κώτσιρας (46’ Βαγιαννίδης), Γεντβάι (46’ Πάλμερ-Μπράουν), Ίνγκασον (46’ Τουμπά), Κυριακόπουλος (62’ Λημνιός), Μαξίμοβιτς (46’ Τσιριβέγια), Νίκας (46’ Σιώπης), Μπρέγκου (46’ Μπακασέτας), Τετέ (46’ Μπόκος, 74’ Κυριόπουλος), Τζούριτσιτς (32’ Μαντσίνι, 62’ Πελίστρι), Γερεμέγεφ (32’ Ιωαννίδης, 62’ Σφιντέρσκι).

Μέταλιστ (Μλάντεν Μπαρτούλοβιτς): Βαρακούτα (46’ Μοζίλ), Κρούπτσκι (10’ λ.τρ. Σαλιούκ), Παβλιούκ, Σαμπάνοφ, Μάρτινιουκ (46’ Σνούρνιτσι), Καλιούζνι, Τσούρκο (46’ Μπόγκουτ), Καλίβνιτσεφ (46’ Γιουρτσένκο), Ράσιτσα (46’ Γκαντζίεφ), Αντιούκ, Οβούσου (46’ Μπα).