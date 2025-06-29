Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Προκρίθηκε στους “8” η Τσέλσι, 4-1 την Μπενφίκα στην παράταση

Η Τσέλσι δεν επηρεάστηκε από την πολύ μεγάλη διακοπή του αγώνα της με την Μπενφίκα (σ.σ.: διήρκησε σχεδόν δύο ώρες, καθώς υπήρχε πρόβλεψη για κακοκαιρία στη Σάρλοτ), στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Μουντιάλ Συλλόγων και, ξεσπώντας με τρία γκολ στα τελευταία λεπτά της παράτασης, πήρε τη νίκη με 4-1 σκορ απέναντι στην ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη και παράλληλα την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Λονδρέζοι ό,τι δεν κατάφεραν στα ενενήντα λεπτά του ματς (έληξε ισόπαλο 1-1), το έκαναν στο δεύτερο ημίχρονο του έξτρα μισαώρου και πήγαν ένα βήμα πιο κοντά στο τρόπαιο Η Τσέλσι στο πρώτο ημίχρονο είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες, όμως δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, όσο η Μπενφίκα κοιτούσε χωρίς να πράττει.

Η διακοπή είχε βρει την αγγλική ομάδα να προηγείται με 1-0. Η Μπενφίκα ισοφάρισε με πέναλτι που εκτέλεσε ο Ντι Μαρία στις καθυστερήσεις του αγώνα, για χέρι του Γκούστο έπειτα από κεφαλιά του Οταμέντι. Ο Βίντσιτς έκανε on field review, αφού τον κάλεσε ο VAR κι έδειξε την άσπρη βούλα.

Η Μπενφίκα έφερε το παιχνίδι στα ίσια, αλλά δεν κράτησε πολύ. Η Τσέλσι στην παράταση ήταν ανώτερη σημειώνοντας τρία γκολ, με τον Ενκουκού να κάνει την αρχή στο 108′, τον Νέτο να τον ακολουθεί στο 114′ και τον Χολ να δίνει την χαριστική στην Μπενφίκα στο 117′ γράφοντας το τελικό 1-4.

Η αγγλική ομάδα θα παίξει με την Παλμέιρας στην φάση των «8».

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Άουρσνες (86′ Γκουβέια), Σίλβα, Οταμέντι, Νταλ, Μπαρέιρο, Λουίς (70′ Πρεστιάνι), Κεκτσού (86′ Βελόσο), Ντι Μαρία, Παυλίδης (70′ Μπελότι), Σιέλντερουπ (46′ Ακτούρκογλου).

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Τζέιμς (80′ Γκούστο), Μπαντιασίλ (70′ Ανταραμπιόγιο), Κολούιλ, Κουκουρέγια, Λάβια (86′ Τσάλομπα), Καϊσέδο, Πάλμερ, Φερνάντες (81′ Ντιούσμπερι-Χολ), Νέτο, Ντελάπ (81′ Ενκουνκού).

Με αναμονή δύο ωρών συνεχίστηκε το ματς

Ο αγώνας, όπως προαναφέραμε διεκόπη για 117 ολόκληρα λεπτά. Συγκεκριμένα το ματς είχε διακοπεί στο 85ο λεπτό λόγω πρόβλεψης για κακοκαιρία κι ενώ στο γήπεδο δεν είχε πέσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε σταγόνα.

Με το σκορ να είναι στο 1-0 υπέρ των Λονδρέζων, μετά το γκολ του Ρις Τζέιμς, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια και βγήκαν από αυτά μετά από δύο ώρες, σε έναν αγώνα που κατέληξε σε… μαραθώνιο.