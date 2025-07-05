Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Παρί δεν χάνει ούτε με 9 παίκτες, 2-0 τη Μπάγερν και πρόκριση στα ημιτελικά

Με «σπασμένα φρένα» μετά από την κατάκτηση του Champions League και την άνετη πρόκρισή της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (4-0 την Ίντερ Μαϊάμι), η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε και τον 9 παικτών νίκησε και την Μπάγερν Μονάχου στη φάση των «8» με 2-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στους ημιτελικούς της διοργάννωσης. Εκεί, όπου θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της μετά τον τελευταίο προημιτελικό που ακολουθεί (23:00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Ντόρτμουντ.

Ο τρίτος χρονικά προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων σημαδεύτηκε από την φάση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, με το βίντεο να δείχνει τον Γερμανό άσο της Μπάγερν, Τζαμάλ Μουσιάλα, να τραυματίζεται στον αστράγαλο και να σφαδάζει από τους πόνους!

Σοκ με τον τραυματισμό του Μουσιάλα!

Ήταν μία ανύποπτη φάση, στην οποία ο Γερμανός «αστέρας» των πρωταθλητών της Bundesliga προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, ενώ επιχειρούσε να την μπλοκάρει ο Ντοναρούμα. Έπεσε άτσαλα πάνω στον γκολκίπερ της Παρί, με αποτέλεσμα να υποστεί έναν φρικιαστικό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι και να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Πολύ καλό ρυθμό είχε το πρώτο ημίχρονο στο «Μερτσέντες-Μπενζ Στάντιουμ» της Ατλάντα, με τις δύο ομάδες να έχουν καλές στιγμές, αλλά να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Φαμπιάν Ρουΐθ από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση ήταν άστοχος για την Παρί, λίγο αργότερα ο Νόιερ είπε διπλό «όχι» στον Κβαρατσχέλια, ενώ για τους Βαυαρούς ένα σουτ του Ολίσε βρήκε σε ετοιμότητα τον Ντοναρούμα και μία κεφαλιά του Κέιν πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το ματς ήταν ανοιχτό και στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να έχουν δύο τεράστιες ευκαιρίες σε τετ-α-τετ των Μπαρκολά και Ολίσε, παρά ταύτα κανείς τους δεν ευστόχησε. Τη λύση για τους Παριζιάνους έδωσε στο 78ο λεπτό ο Ντουέ με συρτό αριστερό σουτ στη γωνία του Νόιερ (1-0), ενώ είχε προηγηθεί ολέθριο λάθος του Κέιν στη μεσαία γραμμή και γρήγορη αντεπίθεση των Γάλλων.

Η αποβολή του Πάτσο στο 81' με απευθείας κόκκινη κάρτα έφερε σε δύσκολη θέση την Παρί, με τους Γερμανούς να πιέζουν πολύ και στο 87' να φτάνουν στην ισοφάριση με την κεφαλιά του Κέιν. Γκολ, που όμως, δε μέτρησε μιας και ο κορυφαίος σκόρερ των Βαυαρών ήταν σε θέση οφσάιντ.

Δεύτερη κόκκινη για τους νταμπλούχους Γαλλίας στο 90'+1, μετά το χτύπημα του Ερναντέζ στον Ουπαμεκανό, ωστόσο, ακόμη και με 9 παίκτες η ομάδα του Ενρίκε όχι μόνο άντεξε, αλλά βρήκε και δεύτερο γκολ στο 90'+5 με τον Ντεμπελέ σε μία ξαφνική αντεπίθεση (πριν το γκολ ο σκόρερ της Παρί είχε σημαδέψει το δοκάρι)!

Διαιτητής: Αντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Ντουέ - Λάιμερ

Κόκκινες: 81' Πάτσο, 90'+1 Ερναντέζ)

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ (80' Ζαΐρ-Εμερί), Ντουέ (80' Ερναντέζ), Μπαρκολά (70' Ντεμπελέ), Κβαρατσχέλια (84' Μπεράλδο)

ΜΠΑΓΕΡΝ (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς (34' λ.τρ. Μποέ - 88' Γκερέιρο), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (80' Γκορέτσκα), Ολίσε, Μουσιάλα (45'+3 λ.τρ. Γκνάμπρι), Κομάν (80' Μίλερ), Κέιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Τσέλσι στους «4» της διοργάνωσης, με 2-1 επί της Παλμέιρας (βίντεο)

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Στα ημιτελικά η Φλουμινένσε, 2-1 την Αλ Χιλάλ (βίντεο)