Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Τσέλσι στους «4» της διοργάνωσης, με 2-1 επί της Παλμέιρας (βίντεο)

Η Τσέλσι πήρε την πρόκρισή για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επικρατώντας 2-1 της Παλμέιρας σε μια δραματική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας.

Οι «μπλε» άνοιξαν το σκορ στο 16ο λεπτό με τον Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος αξιοποίησε ασίστ του Τρέβο Τσάλομπα και πλάσαρε ιδανικά στη γωνία για το 1-0.

Η απάντηση της Παλμέιρας ήρθε στο 53', με τον 18χρονο Εστεβάν —ο οποίος το καλοκαίρι θα μεταγραφεί στην ίδια την Τσέλσι— να σκοράρει με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ κόντρα στη μελλοντική του ομάδα.

Η λύση για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ήρθε στο 83ο λεπτό, όταν ο Μαλο Γκούστο σούταρε μετά από εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα βρήκε στον Αγκουστίν Χιάι και κατέληξε στα δίχτυα με νέα κόντρα στον τερματοφύλακα Βέβερτον. Η FIFA χρέωσε το γκολ ως αυτογκόλ στον Βραζιλιάνο πορτιέρε.

Η Τσέλσι θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τρίτη (22:00) τη Φλουμινένσε στον ημιτελικό, σε ματς που θα διεξαχθεί στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία 65.782 θεατών στο γήπεδο, παρά τις απεργιακές κινητοποιήσεις σχεδόν 10.000 εργαζομένων στην πόλη, τον ανταγωνισμό με αγώνα μπέιζμπολ των Phillies και συναυλία με πυροτεχνήματα στο Μουσείο Τέχνης.

