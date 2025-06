Οι 13 χώρες που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ 2026

Ήδη έγιναν γνωστές οι πρώτες 13 ομάδες από τις 48 που θα αγωνιστούν στη τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Αναλυτικά οι 13 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την θέση τους στο Μουντιάλ του 2026:

Ηνωμένες Πολιτείες (διοργανώτρια)

Καναδάς (διοργανώτρια)

Μεξικό (διοργανώτρια)

Αργεντινή (Παγκόσμια Πρωταθλήτρια)

Ιαπωνία

Ιράν

Νότια Κορέα

Ουζμπεκιστάν

Ιορδανία

Νέα Ζηλανδία

Αυστραλία

Βραζιλία

Ισημερινός

