ΟΦΗ: Πιέζει ο χρόνος για το Παγκρήτιο στάδιο, πρέπει να δηλώσει έδρα μέχρι τις 2 Ιουλίου

Το θέμα της μετακόμισης του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο έχει καθυστερήσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο και πλέον ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά τους Κρητικούς.

Ο χρόνος δεν είναι σε καμία περίπτωση «σύμμαχος» του ΟΦΗ στο θέμα της έδρας της ερχόμενης σεζόν. Η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου δε συνεδρίασε ούτε την Παρασκευή (27/6) για την επικύρωση της συμφωνίας με τον ΟΦΗ για τη χρήση του Παγκρητίου και συνεπώς για ακόμα μια εβδομάδα η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Η πλευρά των Κρητικών έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους πως η διαδικασία αλλαγής του χλοοτάπητα έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει προκειμένου να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος. Συνεπώς όσο περνούν οι μέρες τόσο περισσότερο μειώνονται οι πιθανότητες να είναι στην επιθυμητή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος τέλος Αυγούστου και τη δεδομένη χρονική στιγμή φαντάζει το πιθανότερο ο ΟΦΗ να ζητήσει να παίξει (τουλάχιστον) την 1η αγωνιστική εκτός έδρας.Η ενημέρωση που έχει ο ΟΦΗ από την εταιρία που θα κάνει την αντικατάσταση του χλοοτάπητα είναι ότι η συγκεκριμενη διαδικασία θα κρατήσει δύο μήνες

Ο ΟΦΗ δέχεται πλέον έντονη πίεση και από τη Super League σχετικά με το ποια έδρα θα δηλωθεί, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η εγκατάσταση του εξοπλισμού για το ημιαυτόματο οφσάιντ. Η Λίγκα έχει ενημερώσει εγγράφως τον ΟΦΗ πως το αργότερο ως τις 2 Ιουλίου θα πρέπει να δηλώσει την έδρα της σεζόν 2025-26 κάτι που σημαίνει πως ο χρόνος είναι αμείλικτος...

Κάθε μέρα που περνάει είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ΟΦΗ και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο για νέες καθυστερήσεις, σε μια υπόθεση που ούτως ή άλλως έχει ήδη μείνει πάρα πολύ πίσω.