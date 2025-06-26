ΟΦΗ: Δεδομένη η μετακόμιση στο Παγκρήτιο Στάδιο - Τι προβλέπει η συμφωνία με το Δήμο Ηρακλείου

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η μετακόμιση του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο.

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει αποδεχτεί την πρόταση της κρητικής ομάδας και απομένει μόνο η τυπική έγκριση από τη Αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου που έχει τη διαχείριση του σταδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η συμφωνία των ΟΦΗ και Δήμου Ηρακλείου για την παραχώρηση του Σταδίου είναι για 5 χρόνια με προοπτική ανανέωσης για άλλα πέντε.

Τι προβλέπει όμως η συμφωνία των δύο πλευρών;

Ο ΟΦΗ θα αναλάβει τα έξοδα για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα, τοποθέτηση καμερών, κλειστού κυκλώματος ασφαλείας , την σύνδεση των τουρνικε με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Παράλληλα η Κρητική ομάδα θα κάνει παρεμβάσεις στα αποδυτήρια αλλά και στις κερκίδες.

Ο ΟΦΗ υποστηρίζει για να εγκατασταθεί στο Παγκρητιο θα διαθεσει ενα ποσό γύρω στις 500.000 ευρώ καθώς θα πρέπει το στάδιο να πληροί τις προυποθέσεις που ζητάει η Super League

Το πρωτόκολλο αυτό, περί αποκλειστικότητας χρήσεων κάποιων χώρων, όπως του χλοοτάπητα ορίζεται απο την ίδια τη διοργανώτρια αρχή.

Ο χλοοτάπητας,τον οποίο μέσω του ΟΦΗ θα χρηματοδοτήσει η Λίγκα, όπως γίνεται σε όλα τα γήπεδα θα πρέπει είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτος είναι ο βασικός λόγος που ο ΟΦΗ ζήτησε την αποκλειστικότητα του χλοοτάπητα , με εξαίρεση τους ελίτ αθλητές στίβου που θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν 3-4 φορές την εβδομάδα.

Το αντίτιμο για την χρήση του Παγκρητίου σταδίου θα είναι τα έξοδα που θα κάνει ο ΟΦΗ για να πληρεί τις προυποθέσεις για τη φιλοξενία αγώνων Super Λeague.

ΟΦΗ: Δεν τίθεται θέμα παραχώρησης του Γεντί Κουλέ για Ακαδημίες

Για τις ακαδημίες που προπονούνται στο Παγκρήτιο στάδιο, προτάθηκε η λύση της μετακόμισης στο Γεντί κουλέ, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση και να χρησιμοποιηθεί το βοηθητικό του Παγκρητίου Σταδίου αποκλειστικά από αθλητές του στίβου.

Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει καμία βάση καθώς ο ΟΦΗ έχει σύμβαση με την ΕΠΟ για το Γεντί Κουλέ που αποτελεί την επίσημη έδρα της Εθνικής ομάδας Γυναικών όπου εκεί θα δίνει όλα τα επίσημα παιχνίδια της. Άρα ο αγωνιστικός χώρος βάσει και του συμφωνητικού που υπάρχει με την ΕΠΟ πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με τον ΟΦΗ από την στιγμή που οδεύει προς το Παγκρήτιο Στάδιο να συντηρεί τον αγωνιστικό χώρο δύο γηπέδων. Μάλιστα στο Γεντί Κουλέ υπάρχει περίπτωση τη νέα σεζόν αν δεν αγωνίζεται ο ΟΦΗ να γίνουν και κάποια ματς των μικρών Εθνικών ομάδων η κάποια επίσημα παιχνίδια των τμημάτων υποδομής του συλλόγου.

Το μόνο που συζήτησαν οι άνθρωποι της ομάδας του ΟΦΗ στην προχθεσινή σύσκεψη που έγινε στη Λότζια ήταν η περίπτωση να παραχωρηθεί το Γεντί Κουλέ σε κάποιους αθλητές του στίβου για προπόνηση για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες αλλά επειδή το γήπεδο του ΟΦΗ δεν διαθέτει ταρτάν είναι μια λύση που δεν φαίνεται να προχωράει.