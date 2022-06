Ο Λουκάκου επέστρεψε στην Ίντερ ως δανεικός από την Τσέλσι

Ο Ρομέλου Λουκάκου επιστρέφει στην Ίντερ με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι, λιγότερο από ένα χρόνο από την απόκτηση-ρεκόρ του, με τον πρόεδρο της ομάδας της Serie A να αποκαλύπτει ότι ο Βέλγος επιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα των «νερατζούρι».

Ο Λουκάκου εντάχθηκε στην Τσέλσι για δεύτερη φορά τον περασμένο Αύγουστο έναντι 115 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει σταθερή θέση στην ομάδα του Τόμας Τούχελ, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ίντερ, όπου θα προσπαθήσει να «αναστήσει» την καριέρα του.

«Είμαι στην κορυφή της Ίντερ και κοιτάξτε ποιον έχω εδώ», είπε ο πρόεδρος της Ίντερ, Στίβεν Ζανγκ, σε μια ανάρτηση στο Twitter, γυρίζοντας την κάμερα προς τον Λουκάκου.

«Επέστρεψα», είπε από την πλευρά του ο Λουκάκου, «Είμαι πολύ χαρούμενος... Forza Inter!»

Official, confirmed. Romelu Lukaku joins Inter on a one-year loan deal until June 2023, no buy option or obligation clause. Inter will cover full salary. 🚨🔵 #Inter

Here Lukaku with Inter president Steven Zhang 🎥⤵️ @Inter pic.twitter.com/enF2yfOC89

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2022