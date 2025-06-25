Μπάσκετ: Στην Ιταλία πριν το Ηράκλειο η Εθνική Νέων Ανδρών

Η Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ αναχώρησε για το Domegge Di Cadore, όπου θα πάρει μέρος στο “23ο Μemorial V. De Silvestro – Trofeo B. Meneghin”. Το τουρνουά είναι η προτελευταία στάση για την Ελλάδα στη προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από τις 12 ως τις 20 Ιουλίου.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Γερμανία και την Τσεχία.

Η Ελλάδα είχε κατακτήσει πέρυσι την πρώτη θέση στο τουρνουά στο δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ U20.

Στην αποστολή υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή, Κώστα Παπαδόπουλου, βρίσκονται οι : Ευδόξιος Καπετάκης (Καρδίτσα), Χάρης Παρασκευόπουλος (Κόροιβος Αμαλιάδας), Νεοκλής Αβδάλας (Παναθηναϊκός), Βενιαμίν Αμπόση (NCAA), Απόστολος Νικολαϊδης (Πανερυθραϊκός), Γιάννος Ξανθόπουλος (NCAA), Παναγιώτης Παγώνης (NCAA), Ανδρέας Πατρίκης (Λαύριο), Ανστάσιος Ροζακέας (NCAA), Αιμίλιος Ροζάκης (Κρόνος Αγ. Δημητρίου), Κωνσταντίνος Ράιαν Σούλης (NCAA), Στέφανος Σπάρταλης (NCAA), Κωνσταντίνος Χαντζής (Καρδίτσα).

Η Εθνική Νέων Ανδρών θα δώσει τους δύο τελευταίους αγώνες προετοιμασίας της στο Ηράκλειο απέναντι στην Ισλανδία στις 6 και 7 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα του αγώνα είναι το εξής:

27/6

19.00 Ρουμανία – Ελλάδα

21.30 Ιταλία – Γερμανία

28/6

19.00 Ελλάδα – Γερμανία

21.30 Ιταλία – Ρουμανία

29/6

19.00 Γερμανία – Ρουμανία

21.30 Ιταλία – Ελλάδα