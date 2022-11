Μάντσεστερ Σίτι: Ανακοίνωσε την ανανέωση του Γκουαρδιόλα

Η συνεργασία της Μάντσεστερ Σίτι με τον Πεπ Γκουαρδιόλα θα συνεχιστεί για τουλάχιστον δυόμισι χρόνια ακόμα , καθώς επεκτάθηκε ως το 2025. Οι “Σίτιζενς” ανακοίνωσαν την επισημοποίηση του deal, το οποίο σημαίνει ότι η θητεία του “Καταλανού” στον σύλλογο θα προσεγγίσει τη δεκαετία και ο ίδιος ο Πεπ δήλωσε ενθουσιασμένος για την παραμονή του στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ και την ομάδα με την οποία έχει σηκώσει τέσσερα πρωταθλήματα και συνολικά δώδεκα τρόπαια.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που θα μείνω για άλλα δύο χρόνια. Δεν είναι αρκετό το ευχαριστώ σε όλους στον σύλλογο για την εμπιστοσύνη τους. Είμαι χαρούμενος κι άνετος εδώ. Έχω ό,τι χρειάζομαι για να κάνω τη δουλειά μου όσο το δυνατόν καλύτερα. Αισθάνομαι ότι έχουμε πολλά περισσότερα να καταφέρουμε και γι’ αυτό θέλω να μείνω και να συνεχίσω να παλεύω για τρόπαια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

The Journey Continues…

We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH

— Manchester City (@ManCity) November 23, 2022