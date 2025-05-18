Λαμία-Παναιτωλικός 1-3: Δεν είχαν κίνητρο, πρόσφεραν θέαμα

Λαμία και Παναιτωλικός δεν είχαν κανένα βαθμολογικό κίνητρο στη μεταξύ τους αναμέτρηση και αυτό ίσως λειτούργησε προς όφελος του θεάματος. Η ομάδα του Αγρινίου επικράτησε με σκορ 3-1 στη Φθιώτιδα σε ένα γεμάτο παιχνίδι που είχε τα πάντα. Εκτός από τα τέσσερα γκολ είχαμε δύο δοκάρια, ένα για κάθε ομάδα και δύο αποβολές για τη Λαμία που από το 62’ έπαιζε με εννιά ποδοσφαιριστές.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετά καλό ρυθμό και στο 13’ η Λαμία είχε δοκάρι με κεφαλιά του Βλαχομήτρου. Η απάντηση από τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 17’ με ένα ωραίο γκολ του Πέρες με σουτ έξω από την περιοχή στο οποίο δεν μπόρεσε να αντιδράσει Παρδαλός. Στο 36’ ο Σουρλής έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά και έβγαλε τη συρτή μπαλιά για τον Βλαχομήτρο που πλάσαρε ψύχραιμα για το 1-1.

Το δεύτερο μέρος δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τη Λαμία, αφού στο 51’ ο Αθανασακόπουλος αποβλήθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για σκληρό μαρκάρισμα και στο 53’ ο Κουντούρης είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Από εκείνο το σημείο και μετά η ομάδα του Αγρινίου πήρε μέτρα στο γήπεδο, πίεσε και στο 62’ ο Βιτλής ανέτρεψε τον Μπακάκη, ο Ζαμπαλάς έδειξε την άσπρη βούλα και στην ίδια φάση απέβαλλε τον ποδοσφαιριστή της Λαμίας. Ο Πέρες στο 65’ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι του Κόστιτς και το 1-1 παρέμεινε.

Ο Παναιτωλικός, ωστόσο συνέχισε να παίζει με την ίδια ένταση και στο 68’ ο Μπακάκης έκανε τη σέντρα και ο Ρόα με κεφαλιά πέτυχε το 1-3, ενώ στο 76’ ήταν η σειρά του Αποστολόπουλου να χριστεί σκόρερ σημειώνοντας το πρώτο τέρμα της καριέρας του.

Σκόρερ: 17’ Πέρες, 36’ Βλαχομήτρος, 68’ Ρόα, 76’ Αποστολόπουλος

Κίτρινες: 11’Κουντούρης, 52’ Ρινγκ, 45’+5’ Γκοτζαμανίδης, 82’ Βλαχομήτρος, 87’ Ιμπάνιεθ

Κόκκινες: 51’ Αθανασακόπουλος, 62’ Βιτλής

ΛΑΜΙΑ (4-2-3-1): Κόστιτς – Σόρια, Γκοτζαμανίδης, Χαντάκιας (33’ Ρινγκ), Βιτλής – Τσιμπόλα (46’ Δοϊράνλης), Σουρλής (90’ Γυφτομήτρος) – Ντεντάκης, Αθανασακόπουλος, Ιμπάνιεθ (88’ Τερεζίου) – Βλαχομήτρος (88’ Λέικ)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (4-4-2): Παρδαλός (46’ Τσάβες) – Γαλιάτσος (57’ Μπακάκης), Παντελάκης, Στάγιτς, Αποστολόπουλος – Αγαπάκης, Κουντούρης (67’ Λιάβας), Πέρες, Νικολάου (57’ Σιέλης) – Ρόα, Λαχούντ (67’ Μάιντεβατς).