Κρητικός όμιλος στη Γ’ Εθνική από τη σεζόν 2026-27

Ευχάριστα νέα έφερε για τις κρητικές ομάδες η δημοσιοποίηση από πλευράς ΕΠΟ, της προκήρυξης της Γ’ Εθνικής για τις επόμενες 2 περιόδους (2026-27, 2027-28).

Μετά από πολλά χρόνια, επανέρχεται ο αμιγώς κρητικός όμιλος στο τρίτο τη τάξει Εθνικό πρωτάθλημα. Ο όμιλος θα περιλαμβάνει συνολικά 12 ομάδες. Πέντε από την ΕΠΣ Ηρακλείου, 3 από την ΕΠΣ Χανίων, 2 από την ΕΠΣ Ρεθύμνου και 2 από την ΕΠΣ Λασιθίου.

Έτσι, εξασφαλίζεται πως τουλάχιστον τρεις ομάδες από το νέο πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΗ θα πάρουν την άνοδο για τις εθνικές κατηγορίες. Μάλιστα, αν κάποιος από τους ΠΟΑ, Γιούχτα που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής την προσεχή περίοδο, υποβιβαστεί ή προβιβαστεί, τότε θα ανοίξει επιπλέον θέση ή θέσεις για ομάδες της Α1 ΕΠΣΗ, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των πέντε ομάδων από το Ηράκλειο.

Η σχετική αναφορά στην προκήρυξη της ΕΠΟ:

«Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026 θα προβιβασθούν απευθείας για να αγωνιστούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2026–2027 στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας οι εξής ομάδες:

Οι 53 Πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις δευτεραθλήτριες ομάδες των Ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά 56. Οι Ε.Π.Σ. είναι υποχρεωμένες να υποδείξουν στην ΕΠΟ τον πρωταθλητή τους και οι τρειςιδρύτριες Ενώσεις τους δευτεραθλητές τους το αργότερο έως 15 Μάϊου 2026.

Για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027 οι Όμιλοι θα διαμορφωθούν με γεωγραφικά κριτήρια μετά τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και θα αποτυπωθούν στη νέα προκήρυξη.

Στο πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2026 – 2027, θα δύναται να συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο αριθμό έως 120 ομάδες

Ειδικά για την Περιφέρεια Κρήτης θα σχηματιστεί Όμιλος που θα αποτελείται από 5 ομάδες της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου, τρείς ομάδες της Ε.Π.Σ. Χανίων, δυο ομάδες της Ε.Π.Σ.Λασιθίου και δυο ομάδες της Ε.Π.Σ. Ρεθύμνου.

Πέρασε ο απολογισμός της ΕΠΟ

Όπως αναμενόταν ο διοικητικός απολογισμός της διοίκησης Γκαγκάτση, υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, σχεδόν 96% (70, 2 λευκά, 1 όχι).

Καταψήφισε μόνον ο Παναθηναϊκός, «λευκό» ψήφισαν οι ΕΠΣ Πειραιά και Ανατολικής Αττικής.

«Πριν από ένα χρόνο, με τη στήριξή σας, αναλάβαμε όλοι μαζί μια ευθύνη βαριά: την αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναλάβαμε το καθήκον να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, να ξαναδώσουμε όραμα και να αντιμετωπίσουμε παθογένειες με ειλικρίνεια, επιμονή και με διάθεση να μην μηρυκάζουμε το πρόβλημα, αλλά να βρίσκουμε τη λύση», τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης και πρόσθεσε: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο μάς χρειάζεται όλους. Και μας χρειάζεται ενωμένους. Μας ενώνουν πολλά περισσότερα απ’ όσα μας χωρίζουν. Ελάτε, λοιπόν, να δουλέψουμε με φάρο όσα μας ενώνουν, αντί να καλλιεργούμε όσα μας χωρίζουν ή νομίζουμε πως μας χωρίζουν. Ως διοίκηση θα πορευτούμε με σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους, τους οποίους δεν θέτουμε για να τους κοιτάζουμε, αλλά για να τους εκπληρώνουμε».

Υπερψηφίστηκε και ο οικονομικός απολογισμός της ΕΠΟ με 71 «ναι» 1 «όχι» (ΕΠΣ Χίου) και 1 «λευκό» και ομόφωνα ο προϋπολογισμός 1/1/26 έως 31/12/26.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, Νίκος Τζώρτζογλου, παρουσίασε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΕΠ από τη σύστασή της έως σήμερα.