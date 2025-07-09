Ηράκλειο: Όλα έτοιμα για το Ευρωμπάσκετ U20 - Με Λιθουανία στην πρεμιέρα (12/7) η Ελλάδα

Η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών βρίσκεται στην τελική ευθεία για το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ U20 και το Ηράκλειο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νέα γενιά του ελληνικού μπάσκετ! Από τις 12 έως τις 20 Ιουλίου, τα βλέμματα στρέφονται στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού και το Κλειστό του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου οι νεαροί διεθνείς μας θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο να κάνουν περήφανη την Ελλάδα.

Στους αγώνες, με την οργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, θα πάρουν μέρος 16 ομάδες χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους:

Α’ Όμιλος: Ισραήλ, Ισπανία, Πολωνία, Φινλανδία

Β’ Όμιλος: Λιθουανία, Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία

Γ’ Όμιλος: Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Ουκρανία

Δ’ Όμιλος: Γαλλία, Σλοβενία, Σερβία, Ισλανδία

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα ΕΔΩ

Η δωδεκάδα της Εθνικής για το Euρωμπάσκετ U20

Ο Κωνσταντίνος Χαντζής ήταν ο τελευταίος παίκτης που «κόπηκε» από τον Κώστα Παπαδόπουλο για να προκύψει η τελική δωδεκάδα της Εθνικής Νέων Ανδρών, που θα λάβει μέρος 12-20 Ιουλίου στο Ευρωμπάσκετ U20 του Ηρακλείου.

Στο ρόστερ ξεχωρίζουν οι Νεοκλής Αβδάλας, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Λευτέρης Λιοτόπουλος, σε μια ελληνική ομάδα που έχει το ταλέντο να διεκδικήσει μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η τελική δωδεκάδα είναι η εξής:

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Ομάδα

8 Ευδόξιος Καπετάκης 09.06.2005 1.96 Καρδίτσα

9 Νίκος Τουλιάτος 28.09.2005 2.03 Παπάγου

10 Χάρης Παρασκευόπουλος 03.01.2005 1.95 Κόροιβος Αμαλιάδας

11 Αναστάσιος Ροζακέας 26.02.2006 2.03 NCAA

12 Κωνσταντίνος Ράιαν Σούλης 20.04.2005 2.10 NCAA

13 Αιμίλιος Ροζάκης 26.07.2005 2.03 ΝΕ Μεγαρίδος

17 Νεοκλής Αβδάλας 04.02.2006 2.03 NCAA

18 Στέφανος Σπάρταλης 27.07.2006 2.06 NCAA

20 Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20.04.2005 2.10 Παναθηναϊκός

31 Λευτέρης Λιοτόπουλος 02.08.2006 1.96 NCAA

41 Ανδρέας Πατρίκης 13.11.2006 2.03 Λαύριο

99 Παναγιώτης Παγώνης 30.06.2006 2.05 NCAA

Πώς θα βρείτε εισιτήρια

Η Εθνική Νέων Ανδρών παίζει στο σπίτι της και θέλει την βοήθεια και του κόσμου. Του δικού της κόσμου. Η γενική είσοδος για την φάση των ομίλων είναι 5 ευρώ και για παιδιά έως και 15 ετών υπάρχει ελεύθερη είσοδος. Μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση δίπλα στο μέλλον του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω της ticketmaster ΕΔΩ. Για τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνει πρώτα επικοινωνία μέσω της ΕΚΑΣΚ στο [email protected]

Κάλεσμα στο Κρητικό κοινό

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, ο αθλητισμός, και ειδικά το ομαδικό πνεύμα του μπάσκετ, αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο για την ανάπτυξη υγειών προτύπων, την καλλιέργεια της συνεργασίας, του σεβασμού, της πειθαρχίας και της αυτοπεποίθησης στα παιδιά και τους εφήβους. Μέσα από την παρακολούθηση τέτοιων διοργανώσεων, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εμπνευστούν, να ονειρευτούν και να αισθανθούν μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας που στηρίζει τους δικούς της αθλητές.

Η ΕΟΚ και η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να στηρίξουν την σπουδαία διοργάνωση και την εθνική μας ομάδα με την παρουσία τους στα γήπεδα τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων.

Η ΕΡΤ Θα μεταδώσει όλους τους αγώνες της ελληνικής ομάδας και τον τελικό της διοργάνωσης.