Φιλική ήττα (1-0) του Άρη από την Άντερλεχτ

Τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια γνώρισε ο Άρης. Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη, μετά το 3-1 από τη Λίβινγκστον, έχασε 1-0 από την Άντερλεχτ σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο προπονητικό κέντρο του βελγικού συλλόγου.

Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν καλύτερα το ματς, αλλά ο Κόλιν Κούσεμανς αντέδρασε σωστά στις προσπάθειες των Μόντσου Ροντρίγκεθ (12') και Κλέιτον Ντιαντί (15'). Οι Βέλγοι προηγήθηκαν στην πρώτη οργανωμένη τους επίθεση, με τον 20χρονο εξτρέμ Τριστάν Ντεγκρέφ να νικά τον Χουλιαν Κουέστα στο 21ο λεπτό.

Οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ, ωστόσο το γκολ μέτρησε κανονικά και με αυτό να τους χωρίζει, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Το δεύτερο ξεκίνησε με παρόμοια εικόνα με το πρώτο, με τον Λορέν Μορόν να κάνει εξαιρετική ενέργεια στο 49' αλλά να τα χαλάει στην τελική προσπάθεια.

Στο 65' λίγο έλειψε να φτάσει σε δεύτερο γκολ η Άντερλεχτ μετά από λάθος του Πέδρο Άλβαρο, ωστόσο με εντυπωσιακό τρόπο ο Γιώργος Αθανασιάδης σταμάτησε τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ. Οι αλλαγές των δύο προπονητών έριξαν κι άλλο το ρυθμό του αγώνα. Ο Άρης θα μπορούσε με τον Άλβαρο από δύο στατικές φάσεις να βρει την ισοφάριση ωστόσο το 1-0 παρέμεινε για την ομάδα του Μπέσνικ Χάσι.

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Άρη: Κουέστα (46' Αθανασιάδης), Φαντιγκά (52' Άλβαρο), Φαμπιάνο, Μπράμπετς (69' Ρόουζ), Μεντίλ, Μόντσου (69' Νινγκ), Φρίντεκ (59' Εμβοντό), Παναγίδης (82' Χαρούπας), Ντούντου (55' Γιαννιώτας), Ντιαντί (69' Πάβιτσιτς), Μορόν (82' Καραμανλής).

Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ στο πρώτο ημίχρονο: Κούσεμανς, Κεϊτά, Σίμιτς, Εντιαγέ, Μααμάρ, Φερσάρεν, Λανσανά, Στρόικενς, Ντεγκρέφ, Αζάρ, Βάσκεθ.

*Κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Λορέν Μορόν αντίκρισε ο Ενρίκ Λανσανά.