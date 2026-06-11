Ερασιτεχνης ΟΦΗ: Αλλάζει σελίδα το τμήμα μπάσκετ - Η ανακοίνωση της Επιτροπής μπάσκετ

Αλλάζει σελίδα το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ, με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, να κάνει γνωστό με επίσημη ανακοίνωση του ότι, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με ενδιαφερόμενους, για να αναλάβουν το τμήμα, με στόχο μια αναδόμηση και αλλαγή φιλοσοφίας. Για ”μονομερή και παράλογη απόφαση” κάνει λόγο η διοικούσα επιτροπή μπάσκετ.

Μάλιστα, ο Ερασιτέχνης ευχαριστεί την διοικούσα επιτροπή που ”κράτησε όρθιο το τμήμα, αλλά όπως τονίζει “έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, για να αλλάξει σελίδα το τμήμα, να δούμε κάποια στιγμή παιδιά της ακαδημίας του συλλόγου που μετράει 500 παιδιά, να φοράνε τη φανέλα του συλλόγου και να δημιουργήσουμε μια βάση για τα επόμενα χρόνια”.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, έχει αποφασίσει να αλλάξει σελίδα στο τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ.

Ήδη, έχει ξεκινήσει ένα κύκλο συζητήσεων, με ενδιαφερόμενους, για να αναλάβουν το τμήμα.

Οταν οι συζητήσεις αυτές, ολοκληρωθούν, τότε θα γίνουν και επίσημες αναφορές, πάνω σε αυτό.

Οι αποφάσεις αυτές, δεν λαμβάνονται λόγω του υποβιβασμού της ομάδας, στην Γ’ Εθνική.

Εχουν να κάνουν κυρίως, με αυτό που βλέπει κάθε μπασκετικός στην πόλη, αλλά και κάθε φίλαθλος της ομάδας.

Οτι πρέπει να γίνει μια αλλαγή πλεύσης και μια αλλαγή φιλοσοφίας, μια αναδόμηση στο τμήμα του μπάσκετ.

Αυτό σε καμία περίπτωση, δεν αποτελεί αιχμή για την Διοικούσα Επιτροπή, που είχε μέχρι σήμερα αναλάβει να τρέχει την ομάδα.

Η προσπάθεια τους τους κάθε χρόνο, να βρούν χρήματα και να κρατούν ζωντανό το τμήμα, ήταν, πολύ σημαντική και συγκινητική.

Και τους ευχαριστούμε για αυτό και για τη μεγάλη τους προσφορά, στο τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ.

Κρίνουμε όμως, ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, για να αλλάξει σελίδα το τμήμα, να δούμε κάποια στιγμή παιδιά της ακαδημίας του συλλόγου που μετράει 500 παιδιά, να φοράνε τη φανέλα του συλλόγου και να δημιουργήσουμε μια βάση για τα επόμενα χρόνια.

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, που θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου, έχει προσκληθεί η Επιτροπή μπάσκετ, ώστε να κάνουμε ένα αγωνιστικό και οικονομικό απολογισμό, της χρήσης τους, στην ομάδα και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα”.

H ανακοίνωση της διοικούσας επιτροπή μπάσκετ του ΟΦΗ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο που αναφέρονται σε δήθεν «παραίτηση» της επιτροπής μας και σε «αδιέξοδο» στο τμήμα μπάσκετ του Ο.Φ.Η., επιθυμούμε να αποκαταστήσουμε άμεσα και υπεύθυνα την αλήθεια ενώπιον του φίλαθλου κόσμου της ομάδας μας.



Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι η παρούσα διοικούσα επιτροπή του τμήματος καλαθοσφαίρισης, η οποία από το έτος 2017 διοικεί το τμήμα με αποδεδειγμένη συνέπεια και τεράστια οικονομική αιμορραγία (επενδύοντας συνολικά ένα ποσό που προσεγγίζει τις 800.000€), ουδέποτε παραιτήθηκε και ουδέποτε φυγομάχησε. Αντιθέτως, παρά τη βαθύτατη θλίψη μας για τον υποβιβασμό του τμήματος στη National League 2 (Γ’ Εθνική) —ο οποίος οφείλεται αποκλειστικά, όπως όλοι αναγνωρίζουν, στους διαδοχικούς και σοβαρούς τραυματισμούς βασικών μας παικτών— βρισκόμασταν ήδη σε πλήρη φάση ανασύνταξης, σχεδιασμού και συγκρότησης της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με μοναδικό στόχο την άμεση επαναφορά του Ο.Φ.Η. εκεί που ανήκει. Κατά τη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας, ενημερωθήκαμε αιφνιδιαστικά από τον Αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη Ο.Φ.Η. ότι η διοίκηση του μητρικού σωματείου δεν επιθυμεί τη συνέχιση της διαχείρισης από εμάς και ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με τρίτα πρόσωπα για τη διάδοχη κατάσταση. Το τεχνητό αδιέξοδο, επομένως, δεν δημιουργήθηκε από εμάς, αλλά από τη μονομερή και παράλογη απόφαση του Ερασιτέχνη Ο.Φ.Η. να διακόψει τη συνεργασία μαζί μας, στερώντας μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανιδιοτελώς στην ομάδα που αγαπάμε και οραματιζόμαστε να δούμε στην υψηλότερη κατηγορία. Άλλωστε, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, κατά την οποία η ομάδα κατάφερε να πετύχει την είσοδό της στα Play off προκειμένου να προβιβαστεί, μόνο συγχαρητήρια λαμβάναμε από τους ίδιους ανθρώπους. Αρνούμαστε ρητά και κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών περί «εγκατάλειψης» της ομάδας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Παρά την πικρία μας, παραμένουμε στη διάθεση του Δ.Σ. για μια ομαλή και διαφανή παράδοση, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη των επιλογών του, και ευχόμαστε ολόψυχα στον Ο.Φ.Η. να βρει τον δρόμο του προς τις ανώτερες εθνικές κατηγορίες.

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