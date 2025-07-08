Ερασιτέχνη ΟΦΗ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ - Δανδάλης: Η τελευταία μου θητεία, στην προεδρία, να είναι η καλύτερη

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, που εκλέχθηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Δανδάλης.

Α' Αντιπρόεδρος: Νίκος Τσαμπουράκης.

Β' Αντιπρόεδρος: Γιάννης Αρώνης.

Γ' Αντιπρόεδρος: Γιώργος Αλετράς.

Ταμίας: Γιάννης Κουμπενάκης.

Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Αποστολάκης.

Ειδικός Γραμματέας: Γιώργος Σπαγουλάκης.

Γενικός Αρχηγός: Κώστας Ζερβάκης.

Εκπρόσωποι του Ερασιτέχνη ΟΦΗ στην ΠΑΕ ΟΦΗ: Γιάννης Δανδάλης, Νίκος Τσαμπουράκης.

Μέλη: Μένανδρος Παντελλίδης, Μαρία Παπουτσάκη, Μαρία Ασσαριωτάκη, Γιώργος Πλουμάκης, Μανώλης Γουρνιεζάκης, Παναγιώτης Αντωνακάκης, Δημήτρης Κουβίδης.

Αναπληρωματικά μέλη: Γιώργος Μπαμιεδάκης, Γιώργος Καγιάμης, Αντώνης Κοτσιφάκης.

Στην επόμενη συνεδρίαση θα γίνει η συγκρότηση επιτροπών : Μάρκετινγκ, Eγκαταστάσεων, Δημοσίων σχέσεων-Eκδηλώσεων.

Στην πρώτη συνεδρίαση, της νέας διοίκησης, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης, καλωσόρισε τα νέα μέλη Γιώργο Πλουμάκη, Μανώλη Γουρνιεζάκη (τακτικά μέλη του Δ.Σ.) και Γιώργο Καγιάμη (αναπληρωματικός) και όπως ανέφερε "οι θέσεις για μένα, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Για μένα σημασία έχει η προσφορά και η δουλειά. Υπάρχει δουλειά, για όλους. Όταν ξεκίνησα στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ήμουν αναπληρωματικό μέλος. Όπως είπα στην Γενική Συνέλευση, θέλω αυτή η τελευταία μου τριετία, στην προεδρία, να είναι η καλύτερη, απο όλα τα χρόνια. Θέλω να δώσουμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό και να κρατήσουμε ψηλά το σύλλογο".

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, έχει τριετή θητεία.

Ο Αριστείδης Λεβεντάκης στη συνεδρίαση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ: "Ο ΟΦΗ έχει δυο πυλώνες"

Στην πρώτη συνεδρίαση, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, παρέστη, το μέλος του συλλόγου και άλλοτε μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΟΦΗ Αριστείδης Λεβεντάκης.

Ο ίδιος είχε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Γιάννη Δανδάλη, ευχήθηκε καλή θητεία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παρακολούθησε ένα μέρος της συνεδρίασης.

Οπως είπε "για πρώτη φορά ο ΟΦΗ διανύει περίοδο γαλήνης. Αυτό οφείλεται σε δυο πυλώνες. Ο ένας είναι ο Γιάννης Δανδάλης με την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ. Ο άλλος είναι ο κ. Μιχάλης Μπούσης, που έχει φέρει ηρεμία στην ΠΑΕ ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ περνάει καλές μέρες και αυτό με ευχαριστεί" ανέφερε ο κ. Λεβεντάκης.

"Θέλουμε να είσαι κοντά μας και όποτε έχεις χρόνο να βρίσκεσαι και στις συνεδριάσεις του Ερασιτέχνη" ανέφερε ο κ. Δανδάλης απευθυνόμενος στον κ. Λεβεντάκη, ο οποίος ευχήθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν το έργο, που επιτελούν.

O κ. Λεβεντάκης, ήταν παρών και στην εκλογική Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ και άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ως μέλος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

