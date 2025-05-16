Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του τελικού ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για τον αυριανό ιστορικό ραντεβού ΟΦΗ – Ολυμπιακού για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.



Οι δύο φιναλίστ σε λίγη ώρα θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου για την προσεχή αναμέτρηση.Εκτός από τους δύο προπονητές, Μίλαν Ράσταβατς και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα μιλήσουν και οι αρχηγοί των ομάδων, Βασίλης Λαμπρόπουλος και Παναγιώτης Ρέτσος.