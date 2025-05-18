Βόλος – Καλλιθέα 0-2: «Γλυκός» αποχαιρετισμός

Η Καλλιθέα θα πει… αντίο στην κατηγορία, αλλά έχει αποφασίσει να το κάνει με «ψηλά το κεφάλι», καθώς επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο παίζοντας καλύτερα από τον αντίπαλό της σε ένα παιχνίδι βέβαια που δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ο Λουκίνας άνοιξε το σκορ με το πέμπτο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα και διανύει την πλέον παραγωγική του σεζόν σε επίπεδο Super League και παράλληλα “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του καταγράφοντας την παρθενική του ασίστ στη μεγάλη κατηγορία.

Χωρίς βαθμολογικό κίνητρο το παιχνίδι, με την Καλλιθέα να επικρατεί για πρώτη φόρα του Βόλου εκτός έδρας. Ήταν η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων ιστορικά, με γηπεδούχο τον Βόλο και τέταρτη συνολικά (ανεξαρτήτως έδρας), με την Καλλιθέα να παραμένει αήττητη (δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες).

Οι στιγμές που καθόρισαν την αναμέτρηση:

27′ ΓΚΟΛ 0-1. Ο Γιάννης Λουκίνας πίεσε και εκμεταλλεύθηκε λάθος πάσα των γηπεδούχων προς την άμυνά τους, έφυγε κάθετα στην αντεπίθεση, πάτησε περιοχή και πλάσαρε εύστοχα τον Σιαμπάνη.

72′ ΓΚΟΛ 0-2. Κάθετη πάσα του Λουκίνα για τον Αλφαρέλα, ο οποίος πέρασε τον Σιαμπάνη και πλάσαρε εύστοχα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα. Έβδομο τέρμα του Αλφαρέλα στο πρωτάθλημα (σε 16 παιχνίδια). Πέμπτο στα πλάι άουτ (σε εννέα ματς).

77′ ΑΠΟΒΟΛΗ. O Ισιμάτ Μιρέν δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη κάρτα για καθυστερήσεις και αποβλήθηκε αφήνοντας την Καλλιθέα με δέκα παίκτες.

Βόλος (Κώστας Γεωργιάδης): Σιαμπάνης, Χέρμανσον, Καλογερόπουλος, Σούντγκρεν, Μύγας, Κατσικάς (46′ Τασιούρας), Ντε Καμπς (71′ Κόντε), Κόμπα, Φεράρι (71′ Ασεχνούν), Χουάνπι, Χιλ.

Καλλιθέα (Στέλιος Μαλεζάς): Γκέλιος, Μεχίας, Ισιμάτ, Μιρέν, Τσιβελεκίδης, Μανθάτης (82′ Νίκολιτς), Καινούργιος, Μεγιάδο, Μεταξάς (90+2′ Βασιλόγιαννης), Λεμπόν (73′ Εντιαγέ), Λουκίνας (90+2′ Βρακάς), Αλφαρέλα (82′ Σοΐρι).