Άρης: Η Κίνα πανηγυρίζει για τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη του πλανήτη

Έχοντας συμπληρώσει 1.344 περιφορές γύρω από τον Άρη στα πρώτα δύο χρόνια της αποστολής του, το κινεζικό σκάφος Tianwen-1 μετέδωσε φωτογραφίες ολόκληρης της επιφάνειας του Άρη, ένα πρώτο βήμα για την εκτόξευση νέων ρομποτικών αποστολών.

Το Tianwen-1, του οποίου το όνομα σημαίνει «αναζήτηση της ουράνιας αλήθειας», εκτοξεύτηκε το 2020 και είναι η πρώτη αποστολή της Κίνας στον κόκκινο πλανήτη. Το μητρικό σκάφος παρέμεινε σε τροχιά, απελευθέρωσε όμως το ρομπότ Zhurong που προσεδαφίστηκε τον Μάιο του 2021 για να μελετήσει από κοντά τη γεωλογία του πλανήτη.

Η κινεζική Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος (CNSA) ανακοίνωσε ότι ο δορυφόρος έχει ολοκληρώσει την πρωτεύουσα αποστολή του, η οποία περιλάμβανε την απεικόνιση ολόκληρου του πλανήτη σε μέση ανάλυση.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν σε κοινωνικά μέσα δείχνουν το σκληρό τοπίο του Άρη, γεμάτο κοκκινωπούς αμμόλοφους και αρχαίους κρατήρες πρόσκρουσης. Το σκάφος φωτογράφισε μεταξύ άλλων το κάλυμμα πάγου στους πόλους, το Όρος Όλυμπος (Olympus Mons), που είναι το μεγαλύτερο ηφαίστειο του Ηλιακού Συστήματος με ύψος 21,9 χιλιόμετρα, καθώς και το Valles Marineris, το μεγαλύτερο φαράγγι του Ηλιακού Συστήματος με μήκος άνω των 4.000 χιλιομέτρων.

