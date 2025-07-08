Apple: Στρέφεται σε τρίτους μετά το φιάσκο της «έξυπνης Siri»

Η Apple εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης από την Anthropic ή την OpenAI για να υποστηρίξει μια νέα πιο έξυπνη εκδοχή της Siri, αντί να αναπτύξει τα δικά της μοντέλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η Apple έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με τις δύο εταιρείες σχετικά με τη χρήση των μεγάλων γλωσσικών τους μοντέλων, αλλά οι επαφές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και η κατασκευάστρια του iPhone δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για τη χρήση τους, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Apple τον Μάρτιο, οι βελτιώσεις τεχνητής νοημοσύνης στη Siri θα καθυστερήσουν μέχρι το 2026, χωρίς να αποκαλύπτει που οφείλεται αυτό.

Το AI εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για την Apple

H Apple προχώρησε σε αλλαγές στελεχών που «τρέχουν» την προσπάθεια της εταιρείας να μπει με ουσιαστικό ρόλο στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συνεχόμενες καθυστερήσεις είχαν ως αποτέλεσμα ο Μάικ Ρόκγουελ να αναλάβει τη Siri καθώς ο Τιμ Κουκ φέρεται να έχασε την εμπιστοσύνη που είχε στον Τζον Τζανντρέα που ήταν ο επικεφαλής για το AI στην Apple.

Στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Apple, η εταιρεία έδωσε βάση σε μικρές λεπτομέρειες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των χρηστών και όχι σε μεγάλες φιλόδοξες κινήσεις που ήδη κάνουν οι άμεσοι ανταγωνιστές της.

