Operation Mincemeat: Ο Κόλιν Φερθ στη νέα ταινία του Netflix θα... εξαπατήσει τον Χίτλερ

H νέα ταινία του Netflix με τίτλο «Operation Mincemeat», θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 11 Μαΐου και θα εξετάζει την πραγματική ιστορία του πλωτάρχη του βρετανικού ναυτικού Γιούεν Μόνταγκιου, που προσπάθησε να εξαπατήσει τον Χίτλερ χρησιμοποιώντας σορό νεκρού και μερικά κόλπα.

Το φιλμ στο οποίο θα πρωταγωνιστεί ο Κόλιν Φερθ, βασίζεται στο βιβλίο του Μπεν Μακιντάιρ που περιλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες του σχεδίου εξαπάτησης του Χίτλερ, με την τοποθέτηση παραπλανητικών εγγράφων σε πτώμα που θα εντόπιζαν Γερμανοί πράκτορες της υπηρεσίας αντικατασκοπείας, σε ακτή της Ισπανίας.

Στην επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρεται:

Βρισκόμαστε στο έτος 1943. Οι Σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να αφαιρέσουν τον έλεγχο του Χίτλερ από την κατεχόμενη Ευρώπη και σχεδιάζουν μια μαζική επίθεση στη Σικελία. Έρχονται όμως αντιμέτωποι με μια απίθανη δυσκολία: πρέπει να βρουν έναν τρόπο να προστατέψουν μια τεράστια δύναμη εισβολής από μια πιθανή σφαγή. Δύο σπουδαίοι μυστικοί πράκτορες λοιπόν, ο Γιούεν Μόνταγκιου (Κόλιν Φερθ) και ο Τσαρλς Κολμόντλεϊ (Μάθιου Μακφάντιεν), αναλαμβάνουν να φανταστούν μια άκρως μεγαλόπνοη και απίστευτη στρατηγική παραπληροφόρησης για τον πόλεμο, με πρωταγωνιστή τον πιο απίθανο μυστικό πράκτορα: έναν νεκρό. Το "Operation Mincemeat" αφηγείται την απίστευτη και αληθινή ιστορία μιας ιδέας που γεννήθηκε με την ελπίδα να αλλάξει την πορεία του πολέμου – η οποία αψήφησε τη λογική, έθεσε σε κίνδυνο αμέτρητες χιλιάδες ζωές και έφτασε σε οριακό σημείο την ψυχική υγεία των δημιουργών της.

