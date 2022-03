Inventing Anna: Πώς σχολίασε η απατεώνισσα Άννα Σόροκιν την ερμηνεία της Τζούλια Γκάρνερ

Η ιστορία της Άννα Σόροκιν, της fake κληρονόμου που κατάφερε να εξαπατήσει την ελίτ της Νέας Υόρκης και έγινε γνωστή με το όνομα «Άννα Ντέλβι» έχει καταφέρει να κρατήσει εδώ και καιρό, αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, μετά την προβολή της σειράς «Inventing Anna» στο Netflix.

Η Τζούλια Γκάρνερ, η ηθοποιός που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου να υποδυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Άννα, θέλησε να έχει μία κατ' ιδίαν συνάντηση μαζί της στη φυλακή, προκειμένου να μεταφέρει με απόλυτη ακρίβεια, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της στη μικρή οθόνη.

Άλλωστε, έπρεπε να ακούσει και «ζωντανά» την περίεργη προφορά της, καθώς η διαβόητη απατεώνισσα της Νέας Υόρκης κατάγεται από τη Ρωσία, πήγε σχολείο στη Γερμανία και έμαθε τελικά, να μιλάει Αγγλικά σαν... Βρετανίδα, χωρίς όμως να χάσει το «ρωσικό ταπεραμέντο» της.

Όπως αποκαλύπτει η ίδια η Άννα Σόροκιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Julia Fox and Niki Takesh's Forbidden Fruits», συμπάθησε ιδιαίτερα την ηθοποιό που την υποδύθηκε στη σειρά.

totalfilm: Anna Sorokin has seen Inventing Anna – and she has thoughts https://t.co/cyjxXcbdSJ

«Ήταν πολύ καλή. Ήρθε να με δει και μου φάνηκε ένα πολύ γλυκό κορίτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το αν κατάφερε τελικά, να ανταποκριθεί στις δυσκολίες του ρόλου, η Άννα Σόροκιν εξήγησε πως κατά τη γνώμη της, ήταν πολύ καλή, όμως εξακολουθεί να της φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να βλέπει «κάποια που προσπαθεί να μιμηθεί ακόμα και την προφορά της».

Julia Garner portrays fake German heiress Anna Sorokin in the Netflix series “Inventing Anna.” Garner met with Sorokin in prison because she "wanted to get her energy." Garner says she gained insight into how Sorokin was able to pull off her schemes. https://t.co/l1rc0R2wCs

«Είναι πάρα πολύ περίεργο να ακούς κάποιος να μιλάει όπως εσένα και να προσπαθεί να μιμηθεί μέχρι και τη χροιά σου. Είναι πολύ διαφορετικό από το να ακούς εσένα την ίδια στην τηλεόραση», εξήγησε η Άννα Σόροκιν.

Όπως είπε χιουμοριστικά η Άννα, αν θα έπρεπε να βαθμολογήσει την «ρωσική προφορά» που πέτυχε η Τζούλια Γκάρνερ, θα της έβαζε 6 στα 10.

This whole story is completely true (except for all of the parts that are *totally* made up).

From the makers of Bridgerton, and starting Julia Garner, INVENTING ANNA is now streaming.pic.twitter.com/OBxTL3S85T

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 11, 2022