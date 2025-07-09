Κι όμως ένας σκύλος μπορεί να πάθει έγκαυμα από τον ήλιο!

Σύμφωνα με τους beauty experts, πρέπει να φοράμε αντηλιακό όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι. Το δέρμα μας μπορεί να καεί από τον ήλιο, ακόμα και σε μια σύντομη βόλτα. Τι γίνεται όμως με τον σκύλο μας; Κινδυνεύει και αυτός από τον ήλιο;

Αρκετοί κηδεμόνες αναρωτιούνται τι συμβαίνει με τον σκύλο τους το καλοκαίρι. Αν ιδρώνει, αν παθαίνει έγκαυμα, αλλά και την επίδραση της ζέστης στον οργανισμό του. Η αλήθεια είναι πως δεν τα πάει πολύ καλά με τον ήλιο και δεν είναι ανθεκτικός σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να περιορίσετε την δραστηριότητά του έξω και να τον βγάζετε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι πιο υποφερτή και το οδόστρωμα δεν είναι τόσο καυτό.

Όταν ο σκύλος περπατάει στο καυτό τσιμέντο, είναι πιθανό να πάθει έγκαυμα στις πατούσες του. Το συγκεκριμένο σημείο του σώματος καίγεται εύκολα το καλοκαίρι, επειδή δεν υπάρχουν τρίχες στην περιοχή να το προστατεύσουν. Εκτός όμως από τις πατούσες, όποιο σημείο στο σώμα του τετράποδου μένει ακάλυπτο στον ήλιο, είναι πιθανό να καεί. Οπότε απαντώντας στην ερώτηση, ο σκύλος, ναι, μπορεί να πάθει και έγκαυμα.

Τα συμπτώματα που νιώθει ο σκύλος που έχει έγκαυμα

Δυστυχώς, ο σκύλος δεν μπορεί να μιλήσει και να μας πει τι νιώθει. Αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, όταν αρρωσταίνει ή τραυματίζεται. Το καλό νέο είναι ότι η γλώσσα του σώματος του ζώου μας μάς δίνει πολλές πληροφορίες για την κατάσταση που βρίσκεται κάθε φορά. Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ένας σκύλος με ηλιακό έγκαυμα είναι κοκκινίλα και οίδημα στην περιοχή και απώλεια τριχώματος.

Τι να κάνετε για να τον προστατεύσετε

Εύλογα θα αναρωτηθείτε αν μπορεί να βάλει ο σκύλος αντηλιακό, αν υπάρχει καν κάποιο τέτοιο προϊόν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ένας βασικός τρόπος για να προστατεύσετε τον σκύλο σας από το οποιοδήποτε έγκαυμα, είναι να μην τον αφήνετε εκτεθειμένο στον ήλιο χωρίς επιτήρηση.

– Αν πηγαίνετε στη θάλασσα παρέα με τον πιστό σας φίλο, θα πρέπει να μένει σε σκιερό μέρος και να μην ξαπλώνει απευθείας στην άμμο, αλλά στην ξαπλώστρα μαζί σας, σε πετσέτα, σε στρωματάκι, όπου εξυπηρετεί καλύτερα.

– Αν μένετε σε σπίτι με αυλή ή κήπο, μην τον αφήνετε όλη μέρα στον ήλιο, γιατί είναι επικίνδυνο. Δημιουργήστε σκιά στο χώρο με ομπρέλες ή τέντες, για να μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια.

– Βάλτε στον σκύλο αντηλιακό, κατάλληλο για εκείνον. Όχι όμως ανθρώπινο. Ο κτηνίατρος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σας προτείνει το καλύτερο αντηλιακό για τον σκύλο σας, για να το χρησιμοποιείτε άφοβα, χωρίς το φόβο να εμφανίσει κάποια αλλεργία ή ερεθισμό. Ειδικά όσοι έχουν λευκό σκυλάκι (όπως ένα Μαλτέζ) ή με κοντό τρίχωμα (Πίτμπουλ, Μπόξερ), είναι πιο πιθανό να καούν από τον ήλιο.

Όπως λέει ο Richard Goldstein, διευθυντής στο Animal Medical Center της Νέας Υόρκης, “το δέρμα του σκύλου μπορεί να πάθει την ίδια βλάβη από τον ήλιο, με αυτή που θα πάθει το δικό μας, άρα θα πρέπει να το προστατεύσουμε”.

Μερικοί κανόνες για το αντηλιακό του σκύλου

– Όπως αναφέραμε και παραπάνω, θα πρέπει να βρείτε το κατάλληλο προϊόν για τον σκύλο σας, ζητώντας τη γνώμη του κτηνιάτρου σας. Τα συστατικά που θα βρείτε στα αντηλιακά για σκύλους είναι τα: διοξείδιο του τιτανίου, βενζοφαινόνη, οκτινοξάτη και αμινοβενζοϊκό οξύ.

– Αν ο σκύλος βγει στον ήλιο, έστω και αν κάτσει κάτω από ομπρέλα- από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, θα πρέπει να φοράει αντηλιακό σε περιοχές όπως η μύτη, στις μύτες των αυτιών, στην κοιλιά και γενικά όπου δεν έχει τρίχωμα. Αν κολυμπήσει, βάλτε του ξανά μόλις βγει από το νερό και τον στεγνώσετε.

– Την πρώτη φορά που θα βάλετε αντηλιακό στον σκύλο σας, απλώστε μια μικρή ποσότητα σε μια μόνο περιοχή, για να δείτε τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις. Προσέξτε επίσης να μην πάει στην περιοχή των ματιών, γιατί θα τον τσούξει.

Αν δείτε οποιοδήποτε περίεργο σύμπτωμα ή αλλαγή στη διάθεση του σκύλου σας, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο. Αν έχει έγκαυμα, μπορεί να έχει πάθει και θερμοπληξία, οπότε θα πρέπει να σας πει πώς να βοηθήσετε το τετράποδό σας.

Πηγή: topetmou.gr

