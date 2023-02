Δήμος Ηρακλείου: Διαθέσιμη στο διαδίκτυο η συναυλία της Κλεονίκης Δεμίρη

Η συναυλία της Κλεονίκης Δεμίρη με τίτλο «Όλα θα πάνε μια χάρα» που παρουσιάστηκε στην Δημοτική Ακτή Καρτερού, στo πλαίσιo του Φεστιβάλ «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture, και στη ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε» εδώ: https://youtu.be/aNXGVwcZrDQ

Με ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια πολυαγαπημένων Ελλήνων συνθετών, αλλά και άλλα, από τη Μεσόγειο, το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική η Κλεονίκη Δεμίρη με αυτήν την συναυλία κάνει ένα ταξίδι αισιοδοξίας στις μουσικές του κόσμου. Η παράσταση έχει παρουσιαστεί στο

Image

Παρίσι, στο Μόντρεαλ, στη Φλωρεντία, στα Τίρανα, στο Αμάν, μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας.

Καλλιτέχνες & Συντελεστές: Κλεονίκη Δεμίρη: Τραγούδι Γιώργος Τσοκάνης: Πιάνο

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Φεστιβάλ Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί

Με την υποστήριξη της: ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

