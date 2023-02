Ο ζωγράφος Τάσος Μαντζαβίνος στο «Heraklion Arts and Culture»

Ο ζωγράφος Τάσος Μαντζαβίνος μιλάει για την τέχνη του Heraklion Arts and Culture. Το ντοκιμαντέρ είναι πλέον διαθέσιμο, On demand, στη Ζώνη θέασης «Το Κελί του Καλλιτέχνη» και στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/a5LCAFw393o

Μέσα από αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ το «Heraklion Arts and Culture» παρουσιάζει το έργο σύγχρονων εικαστικών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, τόσο σε ότι αφορά τις ηλικίες τους, όσο και στον τρόπο δουλειάς τους. Σκοπός είναι αυτή η παρουσίαση να γίνεται μέσα από τα δικά τους λόγια και με τρόπο που να τους δίνει την άνεση να επικοινωνήσουν την εργασία τους, όπως οι ίδιοι τη βιώνουν και όχι μέσα από στενές, ακαδημαϊκές φόρμες. Είναι επίσης σημαντικό να «μιλήσει» και το έργο του κάθε καλλιτέχνη, για αυτό και τα γυρίσματα έχουν πραγματοποιηθεί στο ατελιέ τους, ώστε τα έργα τους να αποτελούν τον καλύτερο μάρτυρα για το ύφος και τη ιδιαίτερη «υπογραφή» κάθε εικαστικού.

Τάσος Μαντζαβίνος – Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1979-1985). Από το 1986 έως το 1996 δίδαξε ελεύθερο σχέδιο στη Σχολή Βακαλό. Έχει εικονογραφήσει τα βιβλία: «Αντί της σιωπής» (Λευτέρης Πούλιος, 1993), «Ο αφανής θρίαμβος της ομορφιάς» (Αργύρης Χιόνης, 1995), «Μικρή Ζωολογία» (συλλογικό, 1998), «Η ναυτιλία κύκλους κάνει» (Φίλιππος Μπεγλέρης, 2011), «Τα ρεμπέτικα» (5 χαλκογραφίες, 60 αντίτυπα, Εκδόσεις Μίμνερμος, 2012), «Ιδανικοί Αυτόχειρες» (Κ.Γ. Καρυωτάκης, 12 λιθογραφίες, 50 αντίτυπα, Εκδόσεις Μίμνερμος, 2013), «Ο Αδάμ και η Εύα» (Τ. Μαντζαβίνος, λιθογραφίες, 60 αντίτυπα, Εκδόσεις Μίμνερμος, 2015), «The Raven» (Edgar Allan Poe, Τ. Μαντζαβίνος, λιθογραφίες, 40 αντίτυπα, Εκδόσεις Μίμνερμος, 2016). Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές εντός και εκτός Ελλάδος. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου - Αντιδημαρχία Πολιτισμού

