Τζάκρη: Λύγισε ξανά μετά τα κλάματα στο συνέδριο του Κασσελάκη - «Δεν είμαι φτιαγμένη από πέτρα»

Συγκινήθηκε ξανά η Θεοδώρα Τζάκρη το πρωί της Τρίτης όταν κλήθηκε να μιλήσει για τα κλάματά της στο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας.







«Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να πει κανείς για μένα είναι ότι δεν είμαι αυθεντική. Παρά το γεγονός ότι με τιμάει ο κόσμος για χρόνια, δεν έχω εμποτιστεί με το μικρόβιο της υποκρισίας» είπε η κυρία Τζάκρη μιλώντας στον ΣΚΑΪ.







«Όταν χαίρομαι γελάω, όταν συγκινούμαι κλαίω. Είμαι από τους πολιτικούς που δεν είμαι φτιαγμένη από πέτρα» συνέχισε η κυρία Τζάκρη, η οποία κόμπιασε όταν πρόσθεσε «πολλές φορές σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν έχω περάσει εύκολα».

Κατά την ίδια «στη μέχρι τώρα πορεία μου δεν ήμουν ένα καλό παιδί που συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις, δεν έδωσα το χέρι μου σε κλειστά δωμάτια του συστήματος. Εγώ τσακωμένη με αυτή την αντίληψη και το έχω πληρώσει σκληρά αυτό. Αν δεν είχα βρεθεί στον δρόμο του Κασσελάκη θα τα είχα παρατήσει».







Απέδωσε, δε, το ξέσπασμά της στο ότι «ανακάλυψα την ελευθερία της διαμόρφωσης γιατί ήμουν σε χώρους μπετοναρισμένους από ιδεοληψίες».

Τα κλάματα στο συνέδριο

Μιλώντας στο 1ο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, η βουλευτής αναφέρθηκε αρχικά στην «Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της» λέγοντας ότι είναι «ένα σύστημα ανθρώπων που δεν αγαπούν καμία πατρίδα, στρατιές ανίκανων που μισούν το ταλέντο». Αυτές οι συμμορίες, συνέχισε, «λυμαίνονται τον δημόσιο πλούτο και προχωρούν σε δολοφονία χαρακτήρα αυτού που δεν σκύβει το κεφάλι».







Έχουν φάει τόσα λεφτά από το 1821 ως σήμερα, είπε ακόμη, που «νιώθουν ότι η φάρα τους είναι άτρωτη και ότι στο τέλος όλοι θα κουραστούν και θα τα παρατήσουν».







Συνέχισε έντονα φορτισμένη και κάτω από τα χειροκροτήματα των συνέδρων λέγοντας ότι «αν δεν είχα γνωρίσει τον Στέφανο Κασσελάκη μπορεί να τα είχα παρατήσει και εγώ γιατί αναρωτιέμαι “πόσος χρόνος μου μένει να ηττηθώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα”».







Δείτε την ομιλία (το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι μετά το 11:00').

