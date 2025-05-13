ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 09:39
Ηράκλειο: Πνίγηκε στην πισίνα του ξενοδοχείου...
clock 09:01 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τη ζωή του έχασε ένας 77χρονος από τη Γαλλία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας μπήκε στην πισίνα του ξενοδοχείου το απόγευμα της Κυριακής (11/5) και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Εγιναν προσπάθειες ανάνηψης αλλά ο άτυχος 77χρονος δεν επανήλθε.

Συνελήφθησαν ο 45χρονος Δ/ντής της ξενοδοχειακής μονάδας καθώς και ο 34χρονος ναυαγοσώστης για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πισίνα Πνιγμός Χερσόνησος
