Την Παρασκευή θα συνεδριάσει η προανακριτική για τα Τέμπη

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της προκαταρκτικής επιτροπής της Βουλής, που θα διερευνήσει το ενδεχόμενο της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Στην πρώτη συνεδρίαση σήμερα, πρεμιέρα ουσιαστικά, με την εκλογή του προεδρείου της Προκαταρκτικής επιτροπής, πρόεδρος εξελέγη ο κύριος Σταύρος Κελέτσης και αντιπρόεδρος η κυρία Ντίνα Καραμπατσώλη και γραμματέας η κυρία Ιωάννα Λυτρίβι και οι τρεις από την κυβερνώσα παράταξη, από την κυβερνητική δηλαδή πλειοψηφία, κάτι το οποίο δημιούργησε ένταση καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να υπάρχει διακομματικό επιτελείο.

Η πρόταση αυτή δεν πέρασε και έτσι τα συγκεκριμένα τρία πρόσωπα, ήταν αυτά τα οποία θα είναι στο προεδρείο της Προκαταρκτικής Επιτροπής.

Η Προκαταρκτική Επιτροπή δεν θα έχει συνεδρίαση αύριο, η επόμενη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί και βεβαίως θα αναλωθεί επί διαδικαστικών θεμάτων.

