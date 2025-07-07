ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα σε τραπεζικούς λογαριασμούς πρώην υπουργών και βουλευτών

Μεγάλη έρευνα ξεκινά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (γνωστή και ως Αρχή για το «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος») αναφορικά με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που φαίνεται να δόθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας πλέον ξεκάθαρα στο κάδρο και πολιτικά πρόσωπα. Η υπόθεση προκαλεί αναταράξεις, καθώς οι έλεγχοι αναμένεται να φτάσουν μέχρι και δέκα χρόνια πίσω για πρώην υπουργούς και βουλευτές πρωτίστως αγροτικών περιοχών της χώρας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ευρωπαϊκά κονδύλια ποσά δόθηκαν, σε ποιους τελικά κατέληξαν κι αν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα χρημάτων.

Για πρώτη φορά, η Αρχή θα εξετάσει αν πρώην υπουργοί, βουλευτές ή άλλα πολιτικά στελέχη είχαν εμπλοκή στην υπόθεση, είτε επειδή εισέπραξαν χρήματα που δεν δικαιούνταν είτε επειδή είχαν ρόλο στη διαχείριση και έγκριση των συγκεκριμένων κονδυλίων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης στελέχη από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρεται να ενέκριναν ή να επέτρεψαν τη διάθεση μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους, καθώς και αγρότες που φέρεται να πήραν επιδοτήσεις παράνομα.

Την έρευνα συντονίζει ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ήδη έχουν φτάσει στα χέρια του, σύμφωνα με πληροφορίες, οι λίστες με στοιχεία επιδοτήσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ δεν αποκλείεται, αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, να προχωρήσει και σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακίνητα. Παράλληλα, η Αρχή συνεργάζεται στενά και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γεγονός που δείχνει πόσο σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση.

Την ίδια ώρα το ζήτημα έχει πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση, ειδικά μετά τις συνομιλίες που βγήκαν στη δημοσιότητα και συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ συντάσσει ήδη την πρόταση περί σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής που θα καταθέσει στη Βουλή, θέλοντας να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες. Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδέχεται πως υπήρξαν λάθη και καθυστερήσεις σε χειρισμούς, κάνοντας ειδική αναφορά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε ωστόσο ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να αλλάξει η νοοτροπία και να μπει τέλος στις πελατειακές πρακτικές του παρελθόντος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε σήμερα στο MEGA ότι «το κομμάτι της ευθύνης που μας αναλογεί το έχουμε αναλάβει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν πολλά βήματα στη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ», συμπληρώνοντας πως ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται οι ευρωπαϊκοί πόροι αποτελεί μία παθογένεια που κρατά από το μακρινό παρελθόν. «Εδώ και περίπου 9 μήνες ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε σχέδιο δράσης – συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι είναι υπό επιτήρηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «έπαιρνε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών για να κάνουν μπίζνες με τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη»», προσθέτοντας πως τα χρήματα αυτά λείπουν από την ύπαιθρο και τους αγρότες.