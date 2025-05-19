Ελένη Βατσινά: Αιφνιδιασμός για τους ιδιοκτήτες το Π.Δ. για τα όρια των οικισμών

Το πλήγμα στην εμπιστοσύνη στο Κράτος και την ταυτόχρονη ευθεία απαγόρευση κάθε μικρομεσαίας επένδυσης επισημαίνει η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά περιγράφοντας τις αντιδράσεις και τις συνέπειες που καταγράφονται για το Π.Δ. 194/2025 για την οριοθέτηση των οικισμών.

Στην αναφορά της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η βουλευτής κάνει λόγο για "αιφνιδιασμό των ιδιοκτητών σχετικά με την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με το πδ.194/2025 την 15η Απριλίου" και για θύελλα αντιδράσεων, ενώ τονίζει ότι "δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς ο σκοπός της εφαρμογής της διάταξης αυτής, αλλά σίγουρα δεν έχει εξηγηθεί καθόλου ο σκοπός του αιφνιδιασμού αυτού".

Αναφορικά με καθησυχαστικές διαρροές περί λύσης, η βουλευτής τονίζει ότι "θα έπρεπε να προηγούνταν της οποιασδήποτε θέσπισης κανόνα δικαίου, που λειτουργεί ως «βραχνάς» των ιδιοκτητών εκτάσεων γης". Εστιάζοντας στην Κρήτη, σημειώνει ότι "διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό οικισμών στην Ελλάδα και η εφαρμογή του Π.Δ. 129/2025 θα προκαλέσει πλήγμα στην οικοδομική δραστηριότητα, την αξία της ακίνητης περιουσίας και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, με συνέπειες σε όλη την οικονομική δραστηριότητα".

Η κ.Βατσινά καλεί τον Υπουργό να εξετάσει τους αριθμούς, αλλά και "το πόσο ζημιογόνος θα αποβεί η εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος για τις μικρομεσαίες επενδύσεις στην περιοχή, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός επεδείκνυε τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του σε ένα Κράτος Δικαίου που δε θα κατέρριπτε την αγοραστική αξία και την οικοδομησιμότητα της περιουσίας του, από τη μία μέρα στην άλλη".

Επισυνάπτοντας Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, η κ.Βατσινά καλεί τον υπουργό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε πολύ άμεσα να επαναξιολογήσει και να θεσπίσει νέα διάταξη νόμου "που θα προάγει τη δικαιότερη και με σύννομο τρόπο ρύθμιση του θέματος, αντί των προβλημάτων που δημιούργησε το πδ.194/2025"

