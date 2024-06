Τί δικαιολογίες έλεγαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πριν από 3.200 χρόνια για να μην πάνε για δουλειά;

Και σε ποιον δεν έχει τύχει να μην θέλει μία και περισσότερες μέρες να πάει στην δουλειά. Αυτό, μάλιστα, δεν είναι κάτι πρόσφατο μιας και όπως αποδεικνύεται σαν σκέψη υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων όπως αποκαλύπτει και μια αιγυπτιακή πινακίδα 3.200 ετών.

Σε αυτό το αρχαίο εύρημα που είναι φτιαγμένο από ασβεστόλιθο και βρίσκεται στην κατοχή του Βρετανικού Μουσείου αναφέρονται κάποιοι από τους λόγους που έλεγαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι στα… αφεντικά τους προκειμένου να απουσιάσουν από ακόμη μία εξαντλητική μέρα στην κατασκευή των Πυραμίδων.

Στην πινακίδα αναγράφονται —στη νέα αιγυπτιακή ιερατική γραφή με μαύρο και κόκκινο μελάνι— οι ημέρες παρουσίας 40 εργατών και οι ημερομηνίες που έλειπε κάποιος καθώς και η αιτιολογία της απουσίας. Πιο συγκεκριμένα:

Τον «τέταρτο μήνα του χειμώνα, ημέρα 24, ένας εργάτης ονόματι Pennub έλειψε από την εργασία του γιατί η μητέρα του ήταν άρρωστη. Την ίδια ημέρα, μάλιστα, άλλοι εργάτες ανέφεραν πως είναι οι ίδιοι άρρωστοι.

Μια άλλη μέρα ένας άλλος εργάτης με το όνομα Seba θα λείψει επειδή τον δάγκωσε σκορπιός ενώ κάποιες μέρες άλλοι εργάτες ανέφεραν ως δικαιολογία της απουσίας τους την παρασκευή μπύρας κάτι καθόλου παράξενο. Κι αυτό γιατί η παρασκευή μπύρας στην Αρχαία Αίγυπτο είχε πολύ μεγάλη σημασία.

Το Βρετανικό Μουσείο εξηγεί: «Στην αρχαία Αίγυπτο, η μπύρα ήταν τόσο απαραίτητη που αντιμετωπιζόταν κυρίως ως είδος διατροφής – καταναλωνόταν καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες σε θρησκευτικές γιορτές και εορτασμούς. Η μπύρα ήταν απαραίτητη για τους εργάτες, όπως αυτοί που έχτιζαν τις πυραμίδες της Γκίζας, οι οποίοι εφοδιάζονταν με μια ημερήσια μερίδα 1⅓ γαλόνι. Ωστόσο, εξακολουθούσε να έχει θεϊκή υπόσταση, με αρκετούς θεούς και θεές να συνδέονται με αυτήν».

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό ήταν αυτοί που έλειψαν από την εργασία τους επειδή ήθελαν να βοηθήσουν τη σύζυγο ή την κόρη τους που αιμορραγούσε λόγω εμμήνου ρύσεως.

