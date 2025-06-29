«Σπίτια-φέρετρα» στο Χονγκ Κονγκ — Δωμάτια-κουτιά μόλις 2 τ.μ

Περισσότεροι από 200.000 κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ ζουν σε ακραία συνθήκες στενότητας και εξαθλίωσης, σε κατοικίες γνωστές ως «coffin homes».

Πρόκειται για μικροσκοπικά δωμάτια σε διαμερίσματα χωρισμένα σε κουτιά λίγων τετραγωνικών, χωρίς επαρκή χώρο ούτε καν για μια βαλίτσα.

Το Χονγκ Κονγκ, πρώην βρετανική αποικία, βρίσκεται για 14η συνεχή χρονιά στην κορυφή της λίστας με τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου για να ζήσει κανείς. Παράλληλα, παρουσιάζει από τα υψηλότερα ποσοστά κοινωνικής ανισότητας στον πλανήτη.

Ενοίκια-σοκ για χώρο ενός κρεβατιού

Οι λεγόμενες υποδιαιρούμενες κατοικίες έχουν γίνει διαβόητες για τα αστρονομικά τους ενοίκια. Σε πρόσφατο βίντεο, ο YouTuber Drew Binsky, κατέγραψε τις συνθήκες στο εσωτερικό τέτοιων διαμερισμάτων. Ονόμασε το θέαμα «η θλιβερή πραγματικότητα της ζωής στο Χονγκ Κονγκ».

Όπως αποκάλυψε, οι ένοικοι πληρώνουν περίπου 250 ευρώ το μήνα για ένα χώρο-κουτί, σε διαμέρισμα που φιλοξενεί συνολικά 26 τέτοιες «κατοικίες-φέρετρα». Ένας άνδρας φαίνεται ξαπλωμένος στο στενόχωρο κρεβάτι του, πλαισιωμένος από στοίβες προσωπικών αντικειμένων που καταλαμβάνουν το λιγοστό ελεύθερο χώρο. Μια μικροσκοπική τηλεόραση, σχεδόν θαμμένη κάτω από καλώδια, βρίσκεται στην άκρη του κρεβατιού του.

Τα περισσότερα από αυτά τα καταλύματα βρίσκονται σε παρατημένα, μισοερειπωμένα κτίρια στις υποβαθμισμένες εμπορικές συνοικίες της πόλης. Το κάθε κουτί έχει εμβαδόν μόλις 1,4 έως 1,7 τ.μ., αρκετά μόνο για να ξαπλώσει κανείς και να αποθηκεύσει λίγα πράγματα.

Καμία ιδιωτικότητα, ανθυγιεινές συνθήκες

Οι χώροι δεν διαθέτουν παράθυρα και εξαερισμό, γεγονός που καθιστά τη διαβίωση σχεδόν αδύνατη κατά τους θερινούς μήνες. Πολλοί αφήνουν τις ελαφριές συρόμενες πόρτες τους ανοιχτές για να αναπνέουν, χάνοντας κάθε αίσθηση ιδιωτικότητας. Οι ένοικοι μοιράζονται κοινές τουαλέτες, συχνά γεμάτες έντομα και βρωμιά. Η υγρασία και η δυσοσμία είναι καθημερινή πραγματικότητα.

Σε πλήρη αντίθεση με την πολυτέλεια των πλούσιων και μεσοαστών κατοίκων του Χονγκ Κονγκ, που ζουν σε βίλες στα βουνά ή σε ευρύχωρα διαμερίσματα, οι «κατοικίες-φέρετρα» αποτελούν μια σκοτεινή υπενθύμιση της αποτυχίας της κρατικής στεγαστικής πολιτικής.

Σχέδια εξάλειψης και ελπίδα για αλλαγή

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταργήσει τα «coffin homes» μέχρι το 2049, εισάγοντας νέους κανόνες για το ελάχιστο εμβαδόν διαμονής και τις συνθήκες ασφάλειας στις υποδιαιρούμενες κατοικίες. Τοπικές αρχές αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει γη για την ανέγερση 308.000 κατοικιών δημόσιας στέγασης την επόμενη δεκαετία. Από το 2022, περίπου 49.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε δημόσια ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και άλλες 18.400 προσωρινές κατοικίες έχουν διατεθεί ως προσωρινή λύση.

Μια πόλη με παρελθόν υπερπληθυσμού

Το Χονγκ Κονγκ είναι γνωστό και για μια άλλη δυστοπική αστική μνήμη: την περίφημη Πολιτεία του Τείχους του Κάολον (Kowloon Walled City) – την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή που υπήρξε ποτέ, με 50.000 ανθρώπους να ζουν σε 300 διασυνδεδεμένα κτίρια μόλις σε 25,9 στρέμματα γης. Το παρελθόν αυτό, γεμάτο ανομία και στριμωγμένα νοικοκυριά, θυμίζει τις σημερινές παραγκουπόλεις της Μανίλα στις Φιλιππίνες, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο.

Αεροφωτογραφίες που κόβουν την ανάσα δείχνουν το πόσο ασφυκτική μπορεί να είναι η ζωή σε τέτοιους αστικούς σχηματισμούς – κι όμως, για πολλούς αυτό παραμένει η μόνη επιλογή.

Με πληροφορίες από The Sun/iefimerida.gr

