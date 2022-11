Έκανε σεξ με τον πιο γνωστό δωρητή σπέρματος στον κόσμο - "Ήμουν απελπισμένη"

Μια μητέρα παραδέχτηκε ότι ήταν τόσο ανυπόμονη να αποκτήσει ένα παιδί, που κυνηγούσε τον «διάσημο» δότη σπέρματος Kyle Gordy, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες σε τράπεζα σπέρματος. Η Alina Lakushyna μετακόμισε στις ΗΠΑ από την Ουκρανία το 2015, αφού έλαβε μια βίζα μέσω της λοταρίας της Πράσινης Κάρτας. Η 30χρονη είχε τότε σύντροφο, ο οποίος μετακόμισε μαζί της και προσπαθούσαν να κάνουν οικογένεια αλλά το ζευγάρι δεν μπορούσε να συλλάβει. Μετά το χωρισμό, η Lakushyna εξακολουθούσε να λαχταρά ένα παιδί, αλλά η μέθοδος «κύπελλο και σύριγγα» στις τράπεζες σπέρματος δεν ήταν επιτυχής. Έτσι, στράφηκε στο επόμενο καλύτερο πράγμα: να κοιμάται με έναν δότη σπέρματος.

Συναντώντας τον Gordy στο Instagram – ο οποίος έχει βοηθήσει να γεννηθούν 53 παιδιά σε όλο τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 31 ετών – ήξερε ότι ήταν τέλειος άντρας για τις «ανάγκες» της. Παρατήρησε ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν από το σπέρμα του ήταν «όμορφα» και έτσι αποφάσισε να του γράψει. «Ανησυχούσα λίγο στην αρχή, καθώς ήθελα να τον γνωρίσω καλύτερα, αλλά μιλήσαμε για πολλή ώρα και μου άρεσε πολύ», μεταδίδει η New York Post. «Ωστόσο, μια από τις κύριες ερωτήσεις μου, για να «σφραγιστεί» η συμφωνία, ήταν αν το παιδί μου μπορούσε να μάθει γι’ αυτόν». Ο Γκόρντι τη διαβεβαίωσε πως «φυσικά» ότι θα μπορούσε να είναι στη ζωή του παιδιού, κάτι που ηρέμησε τις ανησυχίες της ως πιθανή νέα μαμά, αποφασίζοντας τελικά να συναντηθεί με τον «διάσημο» δότη σπέρματος στο Μαϊάμι.

«Ήμουν απελπισμένη για ένα θετικό αποτέλεσμα, οπότε αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα φλιτζάνι και μια σύριγγα, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε την παραδοσιακή διαδρομή» είπε και πρόσθεσε: «Στην αρχή ήμουν νευρική, αλλά αφού συνάντησα τον Κάιλ και μίλησα μαζί του, ένιωσα πολύ άνετα και ήταν μια τόσο θετική εμπειρία». Η … ασυνήθιστη πρακτική έκανε τα πράγματα γρήγορα και εύκολα για την Lakushyna, η οποία πλήρωνε περισσότερα από 3.000 δολάρια ανά προσπάθεια για να μείνει έγκυος μέσω της τράπεζας σπέρματος.

